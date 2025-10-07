'심현섭♥' 정영림 "처음엔 소개팅 거절, 어머니 끝까지 모시는 모습에 …

|
[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 심현섭과 정영림 부부가 달콤한 신혼 일상을 공개했다
심현섭 역시 첫 만남 당시를 떠올리며 "'조선의 사랑꾼'이라는 프로그램을 통해 소개팅을 두 번 했는데, 정영림 씨와의 만남은 촉이 좋았다"며 "울산에 내려가는 기차 안에서 기분이 너무 좋아 잠도 오지 않았다"고 전했다.
이어 "울산역 앞에 커피숍에 들어갔는데, 정영림 여사가 서 있었다. 근데 저한테 90도로 인사하더라. 저는 (정영림이) 컨벤션 직원인 줄 알았다"고 너스레를 떨었다. 심현섭은 "정영림씨가 '어서오십시오' 하더라. 그래서 내가 '왜 일찍 오셨어요?' 하니까, 영림 씨가 '제가 먼저 기다려야죠' 하더라. 또 내가 '왜 안 들어가 있냐'라고 물으니, 영림 씨가 '안에 사람들이 있는데, 혼자 들어오시면 사람들이 쳐다볼까봐'라고 했다. 영림 씨가 배려를 해준 거다"라고 떠올렸다.
다만 그는 "어머니를 끝까지 모셨다는 이야기를 들어보고, 이런 사람이라면 한번 만나봐도 좋겠다고 생각했다"며 결결혼 결심 이유를 밝혔다.
첫인상에 대해서는 "생각보다 젊고, 대화가 잘 통해서 더 호감이 갔다"고 말했다. 또 "심현섭 씨가 연예인이라는 이유로 거들먹거리지 않고 남자로서 허세도 전혀 없었다"며 애정을 표현했다.
마지막으로 정영림은 심현섭을 만나기 전 비혼주의자였다고도 고백했다. 그는 "30대 때는 일만 했다. 근데 언니 오빠들도 잘 사는 모습을 보고 가정을 이뤄도 괜찮을 것 같아서 뒤늦게 소개도 받았다"라고 이야기 했다.
한편 심현섭, 정영림 부부는 예능 '조선의 사랑꾼'으로 인연을 맺고 지난 4월 결혼식을 올렸다.