조혜련, 방황하던 子 변화에 울컥 "답 없는 애인줄 알았는데, 자기만의 생각 있더라"(신여성)

최종수정 2025-10-08 07:01

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 조혜련이 아들 우주 군의 변화에 감동받은 사연을 전했다.

7일 유튜브 채널 '신여성'에서는 '지쳐있나요? 잠깐 쉬어 가는거야~'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 조혜련은 청년 실업 문제를 이야기하던 중 아들 우주 군의 근황을 전하며 "완전히 제 이야기이기도 하다"고 털어놨다.

조혜련은 최근 아들과 함께 시드니를 다녀온 사실을 밝히며, "우주가 취업이 잘되지 않아 답답함을 느끼던 상황에서, 잠시 쉬고 싶다고 해 함께 다녀왔다"고 전했다.

이어 "이력서를 여러 곳에 냈지만 결과가 좋지 않아 떠난 여행이었다"며 "시드니에서는 유년부부터 고등부까지 교사로 봉사하며 아이들을 돌보고, 사람들과 교감하며 '사람을 대하는 자세'를 배우는 시간을 보냈다"고 설명했다.

특히 조혜련은 비행기 탑승 직전 있었던 일을 떠올리며 감동을 전했다.

"비행기 문제로 탑승이 급했던 상황이었는데, 우주가 마지막까지 멤버들을 기다리고 있었다. 왜 먼저 안 갔냐고 물었더니, 영어가 서툰 멤버가 당황할까 봐 기다렸다고 하더라. 그 모습을 보며 '정말 많이 자랐구나' 느꼈다"고 말했다.


조혜련은 중학교 시절 아들의 반항적인 모습도 언급했다.


"중학교 때 '엄마가 뭐길래' 촬영하면서 반항하던 모습이 다 공개됐었다. 그 모습이 주마등처럼 지나가더라. 당시엔 '이 아이는 답이 없다'고 생각했는데, 아니었다. 그 안에도 생각이 있었다"고 덧붙였다.

그는 "부모는 불안한 마음에 자꾸 아이를 닦달하지만, 아이는 그 안에서 지쳐가고 있었던 것 같다"며 "지금은 많이 성숙해졌고, 그 과정을 스스로 잘 견뎌내고 있다"고 아들을 향한 믿음과 애정을 드러냈다.

조혜련은 최근 다른 유튜브 채널에서도 아들의 성장 과정을 소개한 바 있다.

그는 "아들이 18살에 초졸이었는데 중고등학교 검정고시를 모두 통과하고, 19살에 청강대 게임기획학과에 입학했다. 지금은 휴학계를 내고 스위스 로잔으로 연수를 갔다"며 자랑스러워했다.

한편, 조혜련은 1998년 결혼해 1남 1녀를 두었으며, 2012년 이혼 후 2014년 비연예인 사업가와 재혼했다.

