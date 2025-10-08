하하·주우재, '놀뭐' 부진 심경 "유재석 혼자 하는 게 맞아..시상식 가면 힘들어" ('행뭐')

기사입력 2025-10-08 08:00


하하·주우재, '놀뭐' 부진 심경 "유재석 혼자 하는 게 맞아..시상식 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 하하, 주우재, 이이경이 '놀면 뭐하니?' 시청률 부진에 대한 솔직한 마음을 고백했다.

7일 방송된 MBC 추석 특집 예능프로그램 '행님 뭐하니?'는 '놀면 뭐하니?'의 외전으로 하하, 주우재, 이이경이 전라북도 진안에서 여행하는 모습이 그려졌다.

이날 세 사람은 저녁 식사를 하면서 술을 마시던 도중 '놀면 뭐하니?'에 대해 언급하며 속마음을 털어놨다. 하하는 "난 솔직히 말해서 '놀면 뭐하니?' 얘기하며 마음이 아프다"며 말을 꺼냈다. 이에 주우재는 "솔직히 시상식에 가면 나는 너무 힘들다"고 털어놨고, 이이경은 "눈물 날 거 같다"며 공감했다.

주우재는 "주말 예능 하는데 뭔가 그 분위기가 힘들었다"고 말했고, 하하는 "몫을 못 해준 느낌?"이라며 마음을 헤아렸다. 그러면서 "난 제일 불안한 게 '놀면 뭐하니?'가 (가요제로) 잘 됐다. 근데 가요제 끝나고 우리끼리 정면 승부할 때 (시청률이) 푹 떨어질까 봐 그게 너무 두렵다. 이게 우리 실력이 아니었구나"라고 고백했다.

그러자 주우재는 "우리끼리 해서 이걸 못 이겨낼 정도면 난 이게 정답이 아니라고 본다"고 자신의 생각을 밝혔다. 이에 하하는 "나도 나름 자존심이 있다. 내가 이거('놀면 뭐하니?') 주인의식 갖기까지가 너무 오래 걸렸다"며 "나는 '이건 재석이 형 혼자 하는 게 맞다. 재석이 형이 원탑으로 하고 계속 콘텐츠 바꾸면서 가는 게 맞다'고 이야기했다. 재석이 형한테 솔직히 너무 미안했다. 재석이 형 지금 무게가 얼마나 느껴지겠냐"며 한숨지었다. 주우재도 "내가 그걸 덜어주고 싶은데 그걸 못하고 돌아갈 때 차에서 너무 절망적이다"며 격하게 공감했다.


하하·주우재, '놀뭐' 부진 심경 "유재석 혼자 하는 게 맞아..시상식 …
하하는 "재석이 형한테 이 얘기 했다가 진짜 많이 혼났다. '동훈아, 자식아 몰라? 아니야. 나도 너무 외로웠고 힘들었고 어차피 이렇게 되는 시기에 너네 들어와서 잘 꾸려 간 거야'라고 해줬다"며 유재석에 대한 미안함과 고마움을 드러냈다.

주우재는 "녹화하면 하하 형은 뭔가 이끌어가는 느낌이 있다. 근데 내가 이 녹화에서 1인분을 못 하고 여유를 갖고 못 해내는 게 너무 싫은 거다. 우리도 재석, 하하 형처럼 한 덩어리가 돼서 이걸 하고 싶은데 뭔가 내 마음대로 잘 안되니까 점점 눈치 보고 억텐(억지 텐션)으로 톤을 맞추려는 게 보인다"며 "최근에 댓글 보는데 '쟤 왜 이렇게 억텐으로 톤을 높이고 왜 이렇게 재미없지?'라고 하는데 너무 정곡을 찔렸다. 내가 지금 느끼고 있는 거였다"고 토로했다.

이어 "우리 둘이 고군분투한다는 건 있다. 뭔가 더 하면 나대는 포지션이고 뭔가 덜하면 아무것도 안 하는 포지션이 된다. 그걸 우리가 아직 컨트롤 할수 있는 능력이 못 되는 거 같다. 그걸 못 이겨내고 있는 게 너무 답답하다"고 고백했다.

이이경도 "진짜 나로 하면 난 원래 되게 재미 없는 사람이고, 의리와 체력만 있는 애인데 그걸 과하게..."라며 속상함을 드러냈고, 하하는 "네가 얼마나 용감하고 흐름을 잘 보는 데 그러냐. 솔직히 말해서 우리 공격수는 너다"라며 격려했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김지석, ♥이주명과 커플링 포착…왼손 네번째 손가락 '달달 띠동갑 커플' [SC이슈]

2.

추신수, ♥하원미 '돈자랑'에 미치겠네..."왜 그러는지 모르겠어"

3.

김경란, 선우용여의 '생명의 은인'…"뇌경색 최초 발견, 빠른 판단으로 큰일 막아"

4.

'200억 이상 고객만' 추신수, 블랙카드 비화 공개…"가입비만 2900만원"

5.

송옥숙, 민낯으로 촬영장 갔다가…"아줌마 나가세요" 오해

연예 많이본뉴스
1.

김지석, ♥이주명과 커플링 포착…왼손 네번째 손가락 '달달 띠동갑 커플' [SC이슈]

2.

추신수, ♥하원미 '돈자랑'에 미치겠네..."왜 그러는지 모르겠어"

3.

김경란, 선우용여의 '생명의 은인'…"뇌경색 최초 발견, 빠른 판단으로 큰일 막아"

4.

'200억 이상 고객만' 추신수, 블랙카드 비화 공개…"가입비만 2900만원"

5.

송옥숙, 민낯으로 촬영장 갔다가…"아줌마 나가세요" 오해

스포츠 많이본뉴스
1.

기적의 연승 끝! '진흙탕' 탈출한 삼성, 지켜본 '숭캡'…준PO 출사표에 담은 진심 "3위 따낸 '원팀' 에너지 보여주겠다" [SC포커스]

2.

"한국은 아시아 최강이다" 감탄했던 메시 스승, 이제 손흥민 지도할 차례..."LA FC와 구두 계약 체결 완료"

3.

기적의 NC, 여운 남긴 퇴장...이호준 "정말 팀답게 야구했다. 이 마음 잊지 말길" [WC2 현장]

4.

양창섭 가라비토? 이승현 합류 불발, 삼성의 1,2차전 고민 "WC엔트리 준PO도 그대로…"[WC2]

5.

신태용도 당했다! '당혹감 표출' 클루이베르트-인도네시아, "한국이나 일본 원한다" WC 본선 마지막 기회에 항의한 사연

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.