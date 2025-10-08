미쓰라♥권다현, '상위 7% 아들' 자식농사 성공...가족사진 공개 "잘…

미쓰라♥권다현, '상위 7% 아들' 자식농사 성공...가족사진 공개 "잘하고 있어"

기사입력 2025-10-08 08:15


[스포츠조선 김수현기자] 그룹 에픽하이 멤버 미쓰라와 배우 아내 권다현이 결혼기념일을 맞아 행복한 가족사진을 공개했다.

최근 권다현은 "2025년 10월 2일 10번째 결혼기념일♥ 이든이랑은 4번째 가족사진"이라며 여러장의 사진을 올렸다.


권다현은 "먼 이야기 같았던 숫자 10. 잘 하고 있다는 뜻. 최이든 왜 이렇게 잘하는거야. 내년에도 기대"라며 화목한 가족의 모습을 자랑했다.

올해로 만 4세가 된 아들 이든이는 엄마 아빠를 고루 닮은 붕어빵 얼굴에 장난기 가득 귀여움으로 시선을 끌었다.


지난해 미쓰라진과 권다현은 SBS 예능 '동상이몽2 - 너는 내 운명' 등을 통해 가족의 리얼한 모습을 공개하며 화제가 된 바 있다.

특히 미쓰라진은 "아들의 성장이 엄청 빠른 거 같다"라는 말에 "키는 상위 7%정도 되고 체중도 상위 10% 정도 된다"라고 밝혀 놀라움을 안기기도 했다.

shyun@sportschosun.com

