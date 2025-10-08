82메이저, '아육대' 천하장사 왕좌…압도적 피지컬 자랑

기사입력 2025-10-08 09:41


82메이저, '아육대' 천하장사 왕좌…압도적 피지컬 자랑
'아육대' 방송화면 캡처

[스포츠조선 정빛 기자]82메이저가 '아이돌 천하장사' 타이틀을 거머쥐었다.

그룹 82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 지난 7일 방송된 MBC '2025 추석특집 아이돌스타 선수권대회'(이하 '아육대') 씨름 종목에 출전해 뜨거운 승부를 펼쳤다.

이날 82메이저는 경기 전부터 압도적인 피지컬을 자랑해 '우승 후보'로 뽑혔다. 예선전 첫 주자로 나선 김도균은 유도 선수 출신다운 균형 감각과 순발력으로 상대의 중심을 무너뜨려 승리를 거뒀다. 출전 선수 중 최장신인 조성일은 압도적인 힘으로 2연승을 이끌며 팀을 준결승에 올려놨다.

준결승에 이어 결승까지 빠르게 진출한 82메이저는 여유로운 모습으로 경기에 임하며 또 한 번 강팀의 면모를 보였다. 특히 힘과 기술을 모두 겸비한 조성일은 '최종 보스급 에이스'로 떠올랐고, 그의 배지기 기술을 본 전현무는 "씨름 MVP"라며 놀라움을 금치 못했다.

MC 이은지의 응원을 받은 윤예찬 역시 빠르게 승기를 잡았지만, 상대를 보호하기 위해 먼저 무릎을 꿇어 눈길을 끌었다. 이에 이은지는 "마음이 착하다"며 극찬했다. 끝으로 김도균이 흔들림 없는 기본기를 선보이며 최종 우승을 확정 지었다.

이로써 82메이저는 5년 만에 부활한 씨름 종목에서 새로운 '천하장사'의 탄생을 알렸다. 이들은 "응원해 줘서 고맙고 사랑한다"는 소감과 함께 대표곡 '뭘 봐(TAKEOVER)'에 맞춰 우승 세리머니를 펼치며 기쁨을 만끽했다.

82메이저는 '공연형 아이돌'로 불릴 만큼 폭발적인 에너지와 무대 장악력을 자랑하는 그룹이다. 이들은 단독 콘서트 전석 매진, 북미 25개 도시 투어 등을 개최하며 활발한 행보를 이어왔다. 최근에는 '워터밤 부산 2025', 'KCON LA 2025', 중화권 시상식 'TIMA', 'ATA 페스티벌 2025' 등 국내외 주요 무대에서 활약하며 글로벌 팬층을 확장하고 있다.

82메이저는 오는 30일 새 앨범 발매를 확정하며 컴백 카운트다운에 돌입한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

추신수, ♥하원미 '돈자랑'에 미치겠네..."왜 그러는지 모르겠어"

2.

송옥숙, 민낯으로 촬영장 갔다가…"아줌마 나가세요" 오해

3.

김지석, ♥이주명과 커플링 포착…왼손 네번째 손가락 '달달 띠동갑 커플' [SC이슈]

4.

김경란, 선우용여의 '생명의 은인'…"뇌경색 최초 발견, 빠른 판단으로 큰일 막아"

5.

윤은혜, 11세 연하 '이상형' 신승호와 핑크빛 썸♥..."3년 안에 결혼하고 싶어" ('핸썸즈')

연예 많이본뉴스
1.

추신수, ♥하원미 '돈자랑'에 미치겠네..."왜 그러는지 모르겠어"

2.

송옥숙, 민낯으로 촬영장 갔다가…"아줌마 나가세요" 오해

3.

김지석, ♥이주명과 커플링 포착…왼손 네번째 손가락 '달달 띠동갑 커플' [SC이슈]

4.

김경란, 선우용여의 '생명의 은인'…"뇌경색 최초 발견, 빠른 판단으로 큰일 막아"

5.

윤은혜, 11세 연하 '이상형' 신승호와 핑크빛 썸♥..."3년 안에 결혼하고 싶어" ('핸썸즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국은 아시아 최강이다" 감탄했던 메시 스승, 이제 손흥민 지도할 차례..."LA FC와 구두 계약 체결 완료"

2.

신태용도 당했다! '당혹감 표출' 클루이베르트-인도네시아, "한국이나 일본 원한다" WC 본선 마지막 기회에 항의한 사연

3.

'英 BBC도 환호' "수준 이하 경기력" 손흥민, 최악의 혹평 대신 최고의 찬사만 남았다..."메시급 영향력"→"축구계 존재하는 완벽한 이적"

4.

[현장에서]"버스 떠날 때까지!" 손흥민→이강인→김민재 '특급' 팬 서비스, 궂은 날씨도 막지 못한 '홍명보호' 오픈 트레이닝

5.

해리 케인 '오피셜' 공식발표..."흥민이형 난 아직 미국 못 가" 손케 듀오 다시는 못 볼 위기→"선수 경력 막판에나 가능할 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.