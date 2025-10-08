현숙, 노골적으로 영수 얼굴에 파묻었다…'독점욕' 폭발에 옥순과 기싸움(나솔)

기사입력 2025-10-08 10:17


사진 제공=SBS Plus, ENA

[스포츠조선 정빛 기자] '나는 SOLO'(나는 솔로) 28기 현숙이 영수와의 '3:1 데이트'에서 '미친 존재감'을 과시한다.

8일 방송하는 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 '로맨스 폭주녀' 현숙의 등장으로 분위기부터 달라진 영수와의 '2순위 데이트' 현장이 낱낱이 공개된다.

앞서 영수는 '2순위 데이트' 선택에서도 세 표를 받아 28기 최고의 '인기남'임을 입증했다. 이날 영수는 자신을 2순위로 택한 영자-옥순-현숙을 차에 태우고 식당으로 향한다. 이동하는 차 안에서 현숙은 영수에게 "오늘까지 간 보기로 했다며? 난 오늘은 너야! 너 때문에 흔들려~"라고 또다시 선전포고해 영자-옥순을 긴장케 한다.


사진 제공=SBS Plus, ENA
잠시 후 식당에 도착한 현숙은 영수의 옆자리에 앉아 이글이글한 눈빛을 발산한다. 이어 그는 영수를 향해 "목줄 감고 있을게~"라고 본격 플러팅을 하고, 식사 내내 '어필 공격'을 퍼붓는다. 맞은편에서 이를 '1열 관람'하던 옥순은 "이게 무슨 '3:1'이야? '1:1'이잖아~"라고 농담처럼 현숙을 '디스'한다. 현숙은 곧장 "나는 이길 자신 있다고 했잖아~"라면서 영수의 어깨에 고개를 파묻는다. 그러더니 현숙은 "하던 대로 (다른 솔로녀들도) 챙겨줘~. 질투는 안 나니까"라고 여유있게 말하는 한편, 영수의 등에 자신의 팔꿈치를 바짝 붙이는 '밀착 마크'를 선보인다.


사진 제공=SBS Plus, ENA
폭풍처럼 몰아치는 현숙의 플러팅에 결국 영수는 "현숙님 매력에 정신이 혼미해진다. 어찌할 바를 모르겠다"고 솔직하게 고백한다. 급기야 그는 '어미새'처럼 '아기새' 현숙에게 음식까지 먹여준다. 이를 빤히 쳐다보던 영자는 "지금 드라마 보는 거 같지 않아?"라며 관전자 모드를 켜 씁쓸한 웃음을 안긴다. 과연 영수가 세 돌싱녀와의 '2순위 데이트' 후 어떤 심경 변화를 보일지 궁금증이 치솟는다.


사진 제공=SBS Plus, ENA
지난 1일 방송된 '나는 SOLO'는 닐슨코리아 집계 결과, 평균 시청률 4.1%(수도권 유료방송가구 기준 SBS Plus·ENA 합산 수치)를 기록했으며, 분당 최고 시청률은 4.6%까지 급등했다. 또한, 굿데이터 코퍼레이션이 집계하는 '펀덱스 차트'(9월 30일 발표)의 'TV 비드라마 화제성'에서 2위를 차지해 '대체불가' 인기를 증명했다.

영수와 영자-옥순-현숙의 '2순위 데이트' 현장은 8일 오후 10시 30분 SBS Plus와 ENA의 '나는 SOLO'에서 공개된다.

\
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

