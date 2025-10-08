최예나, '라스' 출연 후 장원영 피드백 '흐뭇'..권은비 '워터밤' 현…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 최예나가 워터밤 비하인드부터 외계인 토크까지, 엉뚱하고 사랑스러운 매력을 폭발시킨다. 그는 오디션 프로그램을 함께 한 권은비에게 워터밤 무대 노하우를 전수받은 사연을 공개한다.
그는 '워터밤' 무대와 관련해 '워터밤 여신'으로 불리는 권은비에게 자문을 구한 사연을 공개한다. 그는 "물이 너무 세면 어떡하냐고 물었더니 '그냥 맞으면 된다'라고 하더라"며 폭소를 자아내고, 권은비가 현실적으로 조언한 내용을 공개해 모두를 놀라게 한다. 이어 쏟아지는 물세례에 묘안을 낸 그는 "우산을 썼다"라는 솔직 고백으로 현장을 웃음바다로 만든다.
마지막으로 추석맞이 '송편 탐지 게임'에서도 센스를 발휘한다. MC들이 단 하나의 '복불복 송편'을 놓고 열연을 펼친 가운데, 최예나는 매운맛 송편을 찾아내기 위해 예리한 눈빛으로 추리에 진심인 모습을 보여 MC들의 아빠 미소를 유발한다. 최예나는 과연 매운맛 송편을 먹은 MC를 찾아낼 수 있을지 궁금증을 높인다.
엉뚱하고 사랑스러운 예능감, 그리고 진심 어린 성장 스토리로 시청자들의 마음을 사로잡을 최예나는 오늘(8일) 수요일 밤 9시 50분 추석 특집 편성으로 평소보다 40분 일찍 시작하는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.