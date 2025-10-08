이미주, 교육자 집안이었다 "父는 체육 교사, 덕분에 운동 신경 남달라"

이게은 기자
기사입력 2025-10-08 17:27
서유정, 이혼 후 첫 고백 "딸 8개월 때부터 별거..전남편에 미움 많아 괴로웠다"
구혜선, 특허 낸 '납작한 헤어롤' 모델도 직접.."거창한 발명보다는 발견"
"정신병자 매도" 성훈, 브아솔 탈퇴 후 2년만 폭로…소속사는 반박[종합]
이상민, 룰라 표절 논란 언급 "귀신도 노래 부르지 말라는 뜻 전했는데.." ('괴담노트')
'정경미♥' 윤형빈, 70대 부모님 졸혼 고백 "따로 사니 母 얼굴 좋아져"
PO행 확률 85.3%를 포기하는 고도의 심리전? 삼성은 왜 최원태고, SSG는 왜 화이트인가
두산 잭로그-LG 오스틴, 2025 KBO리그 9-10월 '쉘힐릭스플레이어' 선정
"역대급 재능→최악의 추락" '약한 남자' 포그바 돌아온다, 하필 토트넘전에..."복귀 첫 상대 유력"
충격 초대형 트레이드→한화에 우승 승부수 넘겼다…FA 계산기, 어떻게 두드릴까
'와 깜짝 발탁' 한화 1위 막았던 그 신예, SSG 역대 최초 역사 썼다…준PO 엔트리 발표