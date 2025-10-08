이미주, 교육자 집안이었다 "父는 체육 교사, 덕분에 운동 신경 남달라"

기사입력 2025-10-08 17:27


이미주, 교육자 집안이었다 "父는 체육 교사, 덕분에 운동 신경 남달라"

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 러블리즈 출신 가수 이미주가 체육 선생님인 아버지 덕분에 남다른 운동신경을 지녔다고 밝혔다.

7일 '지편한세상' 채널에는 '석삼플레이' 7편이 공개됐다.

지석진, 이상엽, 전소민, 이미주는 주꾸미 배에 올라 주꾸미 낚시에 도전했다. 이미주는 순식간에 주꾸미 3마리를 잡으며 낚시 에이스 면모를 보였다. 이미주는 "제가 운동신경이 좋다. 아빠가 체육 선생님이라서 그 피를 물려받았다"라며 흡족해했다.


이미주, 교육자 집안이었다 "父는 체육 교사, 덕분에 운동 신경 남달라"
사비 10만 원을 걸고 30분 동안 주꾸미 잡기 대결도 펼쳤다. 이미주는 갑오징어까지 잡으며 활약했고 낚싯대를 넣는 족족 주꾸미를 잡았다. 이미주의 그물에만 주꾸미가 가득했다. 전소민은 "이미주꾸미~"라며 너스레를 떨어 웃음을 안겼다. 내기 결과 지석진과 전소민이 꼴찌에 등극, 각각 사비 10만원을 냈다.

한편 이미주는 2014년 러블리즈로 데뷔했으며 현재 다수의 예능에서 활약 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서유정, 이혼 후 첫 고백 "딸 8개월 때부터 별거..전남편에 미움 많아 괴로웠다"

2.

구혜선, 특허 낸 '납작한 헤어롤' 모델도 직접.."거창한 발명보다는 발견"

3.

"정신병자 매도" 성훈, 브아솔 탈퇴 후 2년만 폭로…소속사는 반박[종합]

4.

이상민, 룰라 표절 논란 언급 "귀신도 노래 부르지 말라는 뜻 전했는데.." ('괴담노트')

5.

'정경미♥' 윤형빈, 70대 부모님 졸혼 고백 "따로 사니 母 얼굴 좋아져"

연예 많이본뉴스
1.

서유정, 이혼 후 첫 고백 "딸 8개월 때부터 별거..전남편에 미움 많아 괴로웠다"

2.

구혜선, 특허 낸 '납작한 헤어롤' 모델도 직접.."거창한 발명보다는 발견"

3.

"정신병자 매도" 성훈, 브아솔 탈퇴 후 2년만 폭로…소속사는 반박[종합]

4.

이상민, 룰라 표절 논란 언급 "귀신도 노래 부르지 말라는 뜻 전했는데.." ('괴담노트')

5.

'정경미♥' 윤형빈, 70대 부모님 졸혼 고백 "따로 사니 母 얼굴 좋아져"

스포츠 많이본뉴스
1.

PO행 확률 85.3%를 포기하는 고도의 심리전? 삼성은 왜 최원태고, SSG는 왜 화이트인가

2.

두산 잭로그-LG 오스틴, 2025 KBO리그 9-10월 '쉘힐릭스플레이어' 선정

3.

"역대급 재능→최악의 추락" '약한 남자' 포그바 돌아온다, 하필 토트넘전에..."복귀 첫 상대 유력"

4.

충격 초대형 트레이드→한화에 우승 승부수 넘겼다…FA 계산기, 어떻게 두드릴까

5.

'와 깜짝 발탁' 한화 1위 막았던 그 신예, SSG 역대 최초 역사 썼다…준PO 엔트리 발표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.