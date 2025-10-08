남보라, 결혼 5개월만에 기쁜 소식..사무실 개업 '시티뷰 오피스 공개'

기사입력 2025-10-08 18:33


[스포츠조선 정유나 기자] 배우 남보라가 사무실을 개업했다.

7일 남보라의 유튜브 채널에는 '집안일? 요리? 빨래? 내가 할게! 별거 아님~! | 남보라 신혼 vlog'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 남보라의 신혼 일상이 담겼다. 남편이 준비해준 빵과 커피로 아침을 먹은 남보라는 사무실로 출근했다. 그는 "사무 공간이 따로 있으면 좋을 거 같아서 얼마 전에 따로 사무실을 얻었다"고 설명했다.

이어 남보라는 사무실 풍경을 공개해 눈길을 끌었다. 넓직한 공간과 시티뷰가 시선을 사로잡았다.


남보라는 "개업한 지 얼마 안되서 이제 하나 둘씩 가구들이 도착하고 있다"면서 새로 산 가구들을 배치했다.

또한 남보라는 "제가 이 사무실 첫 입주인데 공사 먼지가 한 가득이다"면서 열심히 청소를 했다.

한편 남보라는 지난 5월 동갑내기 사업가와 결혼했다.

jyn2011@sportschosun.com

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 룰라 표절 논란 언급 "귀신도 노래 부르지 말라는 뜻 전했는데.." ('괴담노트')

2.

'정경미♥' 윤형빈, 70대 부모님 졸혼 고백 "따로 사니 母 얼굴 좋아져"

3.

'10월 결혼' 쿠시, 소녀시대 유리와 가족된다…음악이 맺은 인연[SC이슈]

4.

개그계 비통…윤형빈·홍현희·박성광, '심장마비 돌연 사망' 정세협에 줄줄이 눈물[종합]

5.

'싱글맘' 서유정, 이혼 후 눈물 고백 "결혼 3년 만에 별거..전남편 미워서 괴로웠다"

