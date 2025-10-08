28기 현숙, '3:1 데이트'서 영수에 플러팅 폭주 "목줄 감을 것" ('나는 솔로')

기사입력 2025-10-08 23:43


[스포츠조선 정유나 기자] 28기 현숙이 영수와의 '3:1 데이트'에서 남다른 존재감을 과시했다.

8일 방송된 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 '로맨스 폭주녀' 현숙의 등장으로 분위기부터 달라진 영수와의 '2순위 데이트' 현장이 공개됐다.

이날 영수는 자신을 2순위로 택한 영자-옥순-현숙을 차에 태우고 식당으로 향했다. 이동하는 차 안에서 현숙은 영수에게 "오늘까지 간 보기로 했다며? 난 오늘은 너야! 너 때문에 흔들려~"라고 또다시 선전포고해 영자-옥순을 긴장케 했다.

잠시 후 식당에 도착한 현숙은 영수의 옆자리에 앉아 이글이글한 눈빛을 발산했다. 이어 그는 영수를 향해 "목줄 감고 있을게~"라고 본격 플러팅을 했고, 식사 내내 '어필 공격'을 퍼부었다.

맞은편에서 이를 '1열 관람'하던 옥순은 "이게 무슨 '3:1'이야? '1:1'이잖아~"라고 농담처럼 현숙을 '디스'했다. 현숙은 곧장 "나는 이길 자신 있다고 했잖아~"라면서 영수의 어깨에 고개를 파묻었다. 그러더니 현숙은 "하던 대로 (다른 솔로녀들도) 챙겨줘~. 질투는 안 나니까"라고 여유있게 말하는 한편, 영수의 등에 자신의 팔꿈치를 바짝 붙이는 '밀착 마크'를 선보였다.


폭풍처럼 몰아치는 현숙의 플러팅에 결국 영수는 "현숙님 매력에 정신이 혼미해진다. 어찌할 바를 모르겠다"고 솔직하게 고백했다. 급기야 그는 '어미새'처럼 '아기새' 현숙에게 음식까지 먹여줬다. 이를 빤히 쳐다보던 영자는 "지금 드라마 보는 거 같지 않아?"라며 관전자 모드를 켜 씁쓸한 웃음을 안긴다.

그런데 현숙은 영수에게 조금 더 적극적으로 자신에게 표현해줄 것을 요구했다. 현숙은 "상철은 51이고 너는 49이다. 상철은 나한테 잘 맞춰주고 열심히 한다. 하지만 너는 열심히 안한다"라고 영수에게 직접적으로 말했다.

결국 영수는 "기 빨린다. 애완 펫 된것 같다"고 다른 여성 출연자에게 고백해 눈길을 끌었다.

jyn2011@sportschosun.com

