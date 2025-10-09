심형탁 아들 하루, 생후 14일에도 '사자머리' 폭발.."진짜 잘생겼다"

기사입력 2025-10-09 06:02


심형탁 아들 하루, 생후 14일에도 '사자머리' 폭발.."진짜 잘생겼다"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 심형탁의 아들 하루 군의 사랑스러운 모습이 공개됐다.

8일 유튜브 채널 '형탁 사야의 하루'에서는 '[생후14일~]새벽육아 능력, 최고의 심 씨! 하루와 남자들끼리 어떻게 보낼까요?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 심형탁은 생후 14일이 된 아들 하루 군을 새벽에 열심히 케어하고 있는 모습. 심형탁은 하루 군에게 분유를 먹이며 "진짜 예쁘고 잘 생겼다. 발가락까지 날 닮았다. 너는 내가 되는구나"라고 애틋하게 말했다.

심형탁은 "새벽 2시다. 제가 하루 군을 새벽 5시까지 보고, 하루가 8시에 일어나면 그때부터 아내가 돌본다. 그리고 낮에는 함께 돌본다"고 아내와 함께 분담해 육아를 하고 있다고 전했다.


심형탁 아들 하루, 생후 14일에도 '사자머리' 폭발.."진짜 잘생겼다"
특히 하루 군은 트레이드마크인 사자 머리를 자랑해 랜선 이모, 삼촌들의 미소를 자아냈다. 심형탁은 사자 갈기처럼 위로 솟은 하루 군의 머리를 보고는 "머리가 성게 같다. 언제 머리가 가라앉느냐. 계속 초사이언이냐"고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 심형탁은 2022년 18세 연하의 일본인 사야와 혼인신고를 마친 뒤 2023년 한국과 일본에서 각각 결혼식을 올렸다. 지난 1월에는 첫아들 하루를 품에 안았다. 현재는 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연 중이다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박미선, '암 투병' 중에도 故전유성 면회갔다 "성경책 줬지만 호흡 가빠 못 봤다고"

2.

이장우, '카레집 혹평→폐업'에 사과 "가게 망해, 실수 반성 중"

3.

개그계 비통…윤형빈·홍현희·박성광, '심장마비 돌연 사망' 정세협에 줄줄이 눈물[종합]

4.

'신민아♥' 김우빈, 성수동서 심쿵 '남친 모먼트' 포착 "매력을 흘리고 다니네"

5.

'조혜원♥' 이장우, '나혼산' 출연 위해 결혼 연기 "상견례까지 했는데 안 되겠더라"

연예 많이본뉴스
1.

박미선, '암 투병' 중에도 故전유성 면회갔다 "성경책 줬지만 호흡 가빠 못 봤다고"

2.

이장우, '카레집 혹평→폐업'에 사과 "가게 망해, 실수 반성 중"

3.

개그계 비통…윤형빈·홍현희·박성광, '심장마비 돌연 사망' 정세협에 줄줄이 눈물[종합]

4.

'신민아♥' 김우빈, 성수동서 심쿵 '남친 모먼트' 포착 "매력을 흘리고 다니네"

5.

'조혜원♥' 이장우, '나혼산' 출연 위해 결혼 연기 "상견례까지 했는데 안 되겠더라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'3명만 탈락?' LG의 자신감, 벌써 KS 엔트리 힌트 다 줬다…통합 우승 준비 시작한다

2.

'와 깜짝 발탁' 한화 1위 막았던 그 신예, SSG 역대 최초 역사 썼다…준PO 엔트리 발표

3.

미일 통산 '200승' 다나카, 한화 2군 상대로 4이닝 무실점, 박정현 2루타로 매운 맛[민창기의 일본야구]

4.

'KIA-NC 경사' 상무 김민재X박한결, 9월 퓨처스 루키상 수상

5.

무고사 장군→이민혁 멍군...'격차는 여전히 10점!' 인천, 갈 길 바쁜 수원과 1-1 무승부...우승 향한 7부능선 통과[K리그2 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.