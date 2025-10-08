행운의 자책골→몸 사리지 않은 수비 대활약! '몬타뇨 퇴장' 부천, 성남전 1-0 승리...단독 4위 등극 [K리그2 리뷰]

기사입력 2025-10-08 18:35


[스포츠조선 이현석 기자]부천FC가 행운의 자책골과 함께 웃었다.

부천은 8일 부천종합운동장에서 열린 성남FC와의 '하나은행 K리그2 2025' 33라운드 경기에서 1대0으로 승리했다.

이번 승리로 부천(승점 53)은 단독 4위로 올라섰다. 3위 전남(승점 55)과의 격차는 단 2점이다. 성남(승점 48)은 이번 패배로 8위에 머물렀다. 플레오프 진출권이 달린 5위 김포(승점 51)와의 승점 차이는 3점이다.

부천은 3-4-3 포메이션으로 나섰다. 스리톱에 바사니 이의형 한지호, 중원은 김규민 카즈 박현빈 티아깅요가 자리했다. 스리백은 홍성욱 이상혁 이재원이 출전했다. 골문은 김형근이 지켰다.

성남은 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 박수빈과 하정우, 미드필더진은 김정환 프레이타스 사무엘 이정빈이 호흡을 맞췄다. 포백은 정승용 베니시오 이상민 신재원이 구성했다. 골키퍼 장갑은 양한빈이 꼈다.


행운의 자책골→몸 사리지 않은 수비 대활약! '몬타뇨 퇴장' 부천, 성남…
전반 초반부터 부천이 성남 골문을 노렸다. 전반 7분 바사니가 박스 우측에서 프리킥 키커로 나서 직접 골문을 노렸다. 예리하게 날아간 슈팅은 양한빈의 선방에 막혔다. 전반 33분에는 김규민이 직접 중거리 슛을 시도했으나 베니시오가 미리 앞에서 차단하며 위기를 넘겼다. 성남도 반격을 시도했다. 전반 39분 프리킥 상황에서 키커로 나선 이정빈의 슈팅이 골대 옆으로 향했다.

선제골은 부천이 터트렸다. 전반 45분 좌측에서 올라온 이상혁의 크로스가 문전 앞에 떨어졌고 이를 걷어내려던 이상민의 헤더가 그대로 성남 골문으로 향하고 말았다. 공은 골문을 가르며 부천이 리드를 잡았다.

전반은 부천이 행운의 자책골과 함께 1-0으로 앞선 채 마무리됐다.


행운의 자책골→몸 사리지 않은 수비 대활약! '몬타뇨 퇴장' 부천, 성남…

후반에는 경기를 원점으로 돌리고자 하는 성남이 먼저 기회를 노렸다. 후반 3분 정승용의 크로스가 문전으로 올라왔으나, 후이즈의 머리에 닿지 못하며 그대로 골대 옆으로 흘러갔다. 후반 11분에는 박수빈이 페널티박스 아크 좌측에서 강력한 슈팅을 시도했으나 수비에 막혔다.

부천은 후반 도중 큰 변수가 터졌다. 후반 25분 몬타뇨가 신재원과의 공중볼 경합 과정에서 팔꿈치를 사용하며 다이렉트 퇴장을 당했다. 갑작스러운 수적 열세 상황에 놓이게 됐다.


행운의 자책골→몸 사리지 않은 수비 대활약! '몬타뇨 퇴장' 부천, 성남…
수적 우위를 점한 성남이 본격적인 공격에 나섰다. 다만 부천은 쉽게 뚫리지 않았다. 후반 34분 신재원이 우측에서 올라온 크로스가 박스 안으로 연결됐으나 박광일의 발에 닿은 공은 그대로 골라인을 벗어났다. 후반 42분에는 박스 안에서 후이즈와 레안드로, 신재원의 슈팅이 모두 부천 수비의 육탄 방어에 막혔다.

성남은 후반 추가시간 8분 마지막 코너킥에서 골키퍼 양한빈까지 올라오는 수를 두었지만, 마지막 슈팅이 김형근에게 잡히며 무위로 돌아갔다.

경기는 부천의 1대0 승리로 마무리됐다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

