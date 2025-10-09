구성환, 난치성 질환 치료 고통에 "이대로 그냥 살아야 되나" 호소 ('…

|
[스포츠조선 이우주 기자] MBC '나 혼자 산다'에서 구성환이 난치성 질환인 '백반증' 진료를 받는 모습이 공개된다. 선크림을 듬뿍 바르며 꾸준히 관리를 해왔던 구성환은 그동안의 남모를 고충과 스트레스를 토로한다.
공개된 사진 속에는 진료 전 가운으로 갈아입고 세안을 하는 구성환의 모습이 담겨 있다. 거침없이 세수를 하던 그는 눈앞에 예상치 못한 광경(?)을 마주하고, 때 아닌 거울 청소를 한다고 해 무슨 일이 벌어진 것인지 궁금증을 자아낸다. 거품이 가득한 얼굴로 눈치를 보며 손으로 거울을 닦는 그의 모습이 웃음을 자아낸다.
이어 구성환이 진료를 위한 피부 측정을 마치고 의사 선생님 앞에서 "상태가 어떤가요?"라고 묻는데, 그동안 노력했던 '선크림 관리법'이 효과가 있었을지 관심이 집중된다. 또한 그는 진료 중 예상치 못한 '이것'의 상태를 보고 더 충격을 받는다고 해 궁금증을 끌어올린다.
'백반증' 치료를 위해 노력한 구성환의 솔직한 심정은 오는 10일 밤 11시 10분 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.
한편, '나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글 라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.
