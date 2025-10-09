딘딘, "연예인 화폐가치 개념없어" 발언 후 협박 받았다…박나래 "협회 예의주시"[SC리뷰]

기사입력 2025-10-09 08:53


딘딘, "연예인 화폐가치 개념없어" 발언 후 협박 받았다…박나래 "협회 …

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 딘딘이 또 소신발언을 했다.

8일 박나래의 개인 채널에는 추석 특집 2탄 영상이 공개됐다.

이날 게스트로 출연한 딘딘은 "인기 많아졌다"는 제작진의 말에 "무슨 소리냐. 원래는 (인기) 없었냐. 연예인 불러놓고 이렇게 무례한 얘기를 하냐"고 발끈했다.

딘딘은 8월 워크맨 채널에서 "(카페) 지점장인데 월 1000(만원) 찍지 않냐"는 이준의 말에 "연예인들이 이게 문제다. 화폐가치 개념이 없다. 슈퍼카 타고 다니고 제니 침대 쓰고 이러니까 정신 나갔다"라고 일침해 화제를 모은 바 있다.


딘딘, "연예인 화폐가치 개념없어" 발언 후 협박 받았다…박나래 "협회 …
이에 딘딘은 "연예인들의 공분을 많이 샀다. 나 손본다고 몇 명한테 연락 왔다"고 털어놨다. 박나래는 "연예인 협회에서 아주 예의주시 하고 있다"고 눙쳤고, 딘딘은 "우리같이 정상적인 사고를 가진 사람들은 괜찮다는 건데 와전이 좀 됐다. 화폐가치에 대한 개념이 아무래도 좀 다르다"라고 해명했다.

그러면서도 딘딘은 다시 한번 소신발언을 했다. 박나래가 조카 니꼴로에게 용돈을 줬는지 묻자 딘딘은 "갖고 싶은 게 뭐냐고 물었는데 금방 싫증을 낸다. 한두푼이 아니다. 4~50만원 한다. 아기 패딩에 들어가는 원단이 성인 패딩보다 훨씬 적은데 가격이 똑같다. 솜을 넣더라도 3분의 1은 덜 들어갈텐데. 그래서 안 사줬다"고 말했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안성재, 13년 만에 아내에 '까르띠에 결혼반지' 선물 "첫 반지 잃어버려"

2.

'31세' 저스틴 비버, 너무 변해 몰라볼 정도 "노홍철이 보여"

3.

'순풍' 의찬이, 벌써 결혼 5년차에 35살..가게 운영 중인 근황

4.

윤남기♥이다은, 재혼 현실 공개..연휴 병원行 "첫째 콧물·둘째 토"

5.

김경란, 촬영 중 선우용여 뇌경색 감지 "녹화 중단 후 응급실로 이송" ('라스')

연예 많이본뉴스
1.

안성재, 13년 만에 아내에 '까르띠에 결혼반지' 선물 "첫 반지 잃어버려"

2.

'31세' 저스틴 비버, 너무 변해 몰라볼 정도 "노홍철이 보여"

3.

'순풍' 의찬이, 벌써 결혼 5년차에 35살..가게 운영 중인 근황

4.

윤남기♥이다은, 재혼 현실 공개..연휴 병원行 "첫째 콧물·둘째 토"

5.

김경란, 촬영 중 선우용여 뇌경색 감지 "녹화 중단 후 응급실로 이송" ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

'0.115, 1안타 동네망신' 삼성타선, 준PO는 다르다, '부담'은 SSG 몫, 최원태 깜짝 반등 가능성[준PO]

2.

"韓 수준 떨어져" 비판하던 日 축협 임원, '아동 포르노 소지' 체포 후 충격 변명→일본 축구계도 비상 "유소년 축구 영향 우려"

3.

'풀타임 던지는게 목표' 그런데 5월에 사라진 14억 FA, KS에 돌아오나. 이천 합숙 훈련 포함. 우승 청부사 될까[SC 포커스]

4.

"반전!" 'HERE WE GO 언급 떴다', "손흥민과는 우승했는데…" 경질 위기 포스테코글루 '일단 기회 더 얻었다'

5.

천하의 저지도 '귀신'을 찾았다! 神이 도운 3점포→양키스 기사회생, 5점차 뒤집은 역대 5번째 팀

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.