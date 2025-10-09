이창훈, 송혜교와 스캔들 전말 밝힌다...25년 만 드러난 진실 ('순풍…

|
[스포츠조선 이우주 기자] tvN STORY 추석 특집 '신동엽의 커피 시키신 분? 순풍 패밀리'에서 추억의 인기 시트콤 '순풍 산부인과' 주역들이 25년 만에 한자리에 뭉친다.
영원한 미달이 아빠 박영규를 시작으로, 미달이 김성은, 미달이 친구 의찬이 김성민, 산부인과 의사 이창훈, 오지명의 둘째 딸 이태란, 표 간호사 표인봉, 김 간호사 장정희, 그리고 '시트콤의 대모' 선우용여가 긴장감 반 기대감 반의 마음을 드러내며 등장한다. 25년 만의 재회가 믿기지 않는 듯 서로를 껴안으며 눈물마저 글썽이는 장면은 안방극장에 잔잔한 감동을 선사할 전망.
|
뿐만 아니라 이날은 25년 만에 돌아온 리벤지 매치가 예고돼 눈길을 끈다. '순풍 산부인과'에서 종종 내기를 벌였던 박영규와 이창훈이 다시 한번 맞붙는다고. 이번에는 '영규 팀'과 '창훈 팀'으로 나뉘어 게임이 진행되는데, 이 과정에서 승부욕에 불탄 패밀리들은 숨겨둔 순풍 DNA를 발휘한다. 다소 찌질한(?) 면모의 박영규와 이창훈은 물론 얼음공주에서 승부의 여신으로 변신한 이태란, 여전히 미달이에게 당하는 의찬이를 보며 신동엽은 "만들어진 캐릭터가 아니었다"며 혀를 내둘렀다고 해 본 방송을 더욱 궁금케 한다.
추석 특집 '신동엽의 커피 시키신 분? 순풍 패밀리'는 오늘(9일, 목)과 내일(10일, 금) 저녁 8시, 저녁 7시 30분 tvN STORY에서 방송된다.
wjlee@sportschosun.com