뉴진스, 어도어 전쟁 선고 3주 앞두고 놀라운 소식…"21세기 최고의 노래"[종합]

기사입력 2025-10-09 13:43


뉴진스, 어도어 전쟁 선고 3주 앞두고 놀라운 소식…"21세기 최고의 노…

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 뉴진스가 전속계약 전쟁 중 기쁜 소식을 전했다.

지난 8일(현지시각) 롤링스톤은 '21세기 최고의 노래 250선'을 발표했다. 뉴진스의 데뷔곡 중 하나인 '하입보이'는 206위로 당당히 순위권에 올랐다.

롤링스톤은 '하입 보이'에 대해 "젊은 세대의 문화와 짝사랑의 설렘을 전염성 강한 매력으로 표현한 곡"이라고 소개했다. 이어 "'하입 보이'는 신선하고 현대적인 사운드에 레트로 감성을 동시에 풍긴다"라며 "다섯 명의 멤버들은 아름답게 조화를 이루면서도 3분이 채 안 되는 러닝타임 속에서 각자의 개성 있는 목소리를 선보인다"라고 설명했다.

'하입 보이'는 뭄바톤(Moombahton)과 일렉트로 팝(Electropop)을 결합한 청량하고 세련된 사운드가 특징인 뉴진스의 데뷔곡으로, 2022년 8월 공개와 동시에 국내외 차트를 강타하며 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이 곡은 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 지금까지 7억 회 이상 재생됐고, 국내 주요 음원 차트에서도 여전히 순위권에 들 정도로 크게 사랑받고 있다.

뉴진스는 현재 소속사 어도어와 전속계약 분쟁 중이다. 뉴진스는 지난해 11월 어도어의 계약 위반으로 전속계약이 해지됐다며 독자 활동을 선언했고, 어도어는 멤버들을 상대로 전속계약 유효확인의 소와 기획사 지위보전 및 광고계약 등 체결 금지 가처분 신청을 냈다. 법원은 어도어의 가처분 신청을 모두 인용했다. 이에 따라 뉴진스는 독자활동이 금지됐다. 결국 뉴진스는 활동중단을 선언했고, 이달 30일 전속계약 분쟁과 관련, 1심 선고기일이 열린다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서인영, 이혼 후 10kg 쪘다 "코 실리콘도 다 빼, 다이어트해야 컴백하는데"

2.

손연재 "17년만 리듬체조 은퇴, 솔직히 좋았다" 초보 엄마로 인생 2막 ('편스토랑')

3.

이창훈, 송혜교와 스캔들 전말 밝힌다...25년 만 드러난 진실 ('순풍 패밀리')

4.

제니, '젠 세리프' 폰트 내놔…인★서 한글날(9일) 바로 쓴다[고재완의 ShowBIZ]

5.

이장우, '나혼산' 위해 결혼 1년 미뤘다 "내 인생 찾았는데…상견례하고도 힘들어"

연예 많이본뉴스
1.

서인영, 이혼 후 10kg 쪘다 "코 실리콘도 다 빼, 다이어트해야 컴백하는데"

2.

손연재 "17년만 리듬체조 은퇴, 솔직히 좋았다" 초보 엄마로 인생 2막 ('편스토랑')

3.

이창훈, 송혜교와 스캔들 전말 밝힌다...25년 만 드러난 진실 ('순풍 패밀리')

4.

제니, '젠 세리프' 폰트 내놔…인★서 한글날(9일) 바로 쓴다[고재완의 ShowBIZ]

5.

이장우, '나혼산' 위해 결혼 1년 미뤘다 "내 인생 찾았는데…상견례하고도 힘들어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민은 이런 선수였다" EPL 역대 최고 골잡이 후보 15명에 당당히 선정…득표율 7위 질주

2.

"일본 축구의 눈물" 프랑스전 연장 통한의 실점으로 0-1 패→8강 좌절 징크스는 계속!…亞에서 유일하게 살아남은 韓[U-20 월드컵 리뷰]

3.

"신태용 때는 안 졌어!" 사우디전 패배→북중미행 난망...분노한 인니 팬들, 자국 축구협회장에 십자포화

4.

[공식발표] 한화 칼 빼들었다, '2R 유망주 2명' 포함 7명 방출

5.

천하의 김태형이 3년 연속 '가을 백수'라니…우승 공약한 마지막 시즌, '강백호 드라이브'가 첫걸음 될까 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.