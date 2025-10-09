[공식] 방탄소년단 '봄날', 美 롤링스톤 선정 21세기 최고의 노래 3…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 월드클래스임을 다시 한번 입증했다.
'봄날'은 지난 2017년 2월 발매된 정규 2집 리패키지 앨범 '유 네버 워크 얼론'의 타이틀곡이다. 국내 주요 음원 플랫폼 멜론에서 역대 최초로 누적 재생 수 10억 회를 돌파했다. 공개 직후부터 약 7년 11개월 동안 일간 차트에 꾸준히 머무르며 멜론 역사상 최장기 진입 기록을 보유했다. 또한 곡이 수록된 음반은 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'(2017년 3월 4일 자)에 61위로 진입, 2주 연속 차트인했다.
'봄날'은 브릿록(Brit-rock) 감성과 일렉트로닉 사운드가 결합한 얼터너티브 힙합(Alternative hip hop) 곡이다. RM과 슈가가 개인적인 경험담을 가사에 녹였고 멀어진 친구와의 만남을 기다리며 희망을 잃지 않겠다는 따뜻한 메시지를 전한다. 또한 RM은 곡의 주요 멜로디 작곡에도 참여했다. 서정적인 멜로디와 아름다운 가사는 많은 사람들의 감성을 자극해 지금까지도 꾸준한 사랑을 받고 있다.
