[공식] 방탄소년단 '봄날', 美 롤링스톤 선정 21세기 최고의 노래 37위 "초월적 울림"

기사입력 2025-10-09 13:48


[공식] 방탄소년단 '봄날', 美 롤링스톤 선정 21세기 최고의 노래 3…

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 월드클래스임을 다시 한번 입증했다.

8일(현지시각) 미국 음악 전문 매체 롤링스톤이 발표한 '21세기 최고의 노래 250'곡에는 방탄소년단의 '봄날'이 37위로 랭크됐다. 이는 한국 노래 가운데 가장 높은 순위다.

롤링스톤은 "'봄날'은 21세기 가장 큰 팝 그룹 중 하나인 방탄소년단의 대표곡이다. 상실 속에서 피어나는 회복과 희망의 감정은 초월적인 울림을 전하며 방탄소년단의 세계적 도약으로 이어졌다. 또 '봄날'은 그들의 음악이 지닌 강한 결속력을 보여준다"라고 평가했다.

'봄날'은 지난 2017년 2월 발매된 정규 2집 리패키지 앨범 '유 네버 워크 얼론'의 타이틀곡이다. 국내 주요 음원 플랫폼 멜론에서 역대 최초로 누적 재생 수 10억 회를 돌파했다. 공개 직후부터 약 7년 11개월 동안 일간 차트에 꾸준히 머무르며 멜론 역사상 최장기 진입 기록을 보유했다. 또한 곡이 수록된 음반은 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'(2017년 3월 4일 자)에 61위로 진입, 2주 연속 차트인했다.

'봄날'은 브릿록(Brit-rock) 감성과 일렉트로닉 사운드가 결합한 얼터너티브 힙합(Alternative hip hop) 곡이다. RM과 슈가가 개인적인 경험담을 가사에 녹였고 멀어진 친구와의 만남을 기다리며 희망을 잃지 않겠다는 따뜻한 메시지를 전한다. 또한 RM은 곡의 주요 멜로디 작곡에도 참여했다. 서정적인 멜로디와 아름다운 가사는 많은 사람들의 감성을 자극해 지금까지도 꾸준한 사랑을 받고 있다.

방탄소년단은 오는 2026년 봄 컴백을 목표로 작업 중이다. 이들은 내년 신보 발매와 함께 대규모 월드투어를 개최하며 '21세기 팝 아이콘'의 완전체 귀환에 나선다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

