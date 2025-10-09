'46세' 이지혜 얼굴 성형 비포&애프터 공개…"노화 느꼈었는데 확 달라…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 가수 이지혜가 성형외과 시술을 솔직히 공개했다.
이지혜는 "SNS에 사진을 자주 올려야 하는데, 이제는 필터보다 현실이 더 중요하더라. 성형은 끊었지만 시술은 꾸준히 관심이 생긴다"며 "요즘 팔자주름이 눈에 띄고, 짧은 시간 안에 효과가 나는 게 뭐가 있을까 찾다가 실리프팅 상담을 받게 됐다"고 설명했다.
시술을 마치고 귀가한 이지혜는 부기 있는 얼굴로 가족을 맞이했다. 첫째 딸 태리는 "엄마 아파 보여서 놀랐다가 지금은 괜찮다"고 걱정했고, 남편 문재완은 "조명 밑에서 보니까 훨씬 예쁘다. 다람쥐처럼 귀엽다"며 아내의 새로운 얼굴을 극찬했다.
이지혜는 "아이들이 생각보다 별 반응이 없어서 큰 변화는 없는 것 같다"며 웃었다.
'뷰티데이'는 여기서 끝이 아니었다. 이지혜는 "윗입술이 얇아서 콤플렉스였다"며 입술 문신 시술도 함께 진행했다. 그는 "엄청 진하고 어색할까 봐 걱정했는데 너무 잘 됐다. 라인이 또렷해지고 메이크업할 때도 얼굴이 살아난다"며 만족감을 드러냈다.
시술 후 7일째, 이지혜는 "부기가 많이 빠졌고 리프팅된 느낌이 확실히 있다. 먹는 것도, 움직이는 것도 이제 괜찮다"고 전했고 8일 차에는 스케줄을 소화하며 "효과 있다. 아직 완전히 빠지진 않았지만 누가 위에서 당기는 느낌이 든다"고 웃었다.
이지혜는 "실리프팅의 단점은 일주일 정도 부기와 불편함이 있다는 점, 그리고 가격이 꽤 비싸다"면서도 "그래도 또 하겠냐고 묻는다면, 한다. 관심 많았던 시술이라 만족스럽다"고 솔직하게 말했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com