장영란 남편, 400평 병원 접은 진짜 이유 "♥아내에 피해 갈까 늘 걱…

장영란 남편, 400평 병원 접은 진짜 이유 "♥아내에 피해 갈까 늘 걱정" ('고은언니 한고은')

기사입력 2025-10-10 00:11


[스포츠조선 정안지 기자] 장영란의 남편이 "'장영란이 남편 먹여 살린다', '병원 망해서 팔았다'는 글이 많다"며 사실과 관계없이 무분별하게 달린 댓글에 속상함을 토로했다.

9일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 "장영란 부부 기절초풍한 한고은표 집밥 풀코스 레시피?! 유튜브 축하 방문"이라며 영상이 게재됐다.

이날 장영란은 한고은의 남편에게 "궁금한 게 자기 입으로 백수라고 이야기 하면 괜찮냐"며 조심스럽게 물었다. 이어 그는 "왜냐하면 남편은 솔직히 이야기 하면 되게 스트레스 받아했다"고 털어놨다. 최근 장영란은 400평 한방병원 팔고 백수가 된 남편의 일상 모습을 공개했던 바.

이에 한고은의 남편은 "처음엔 안 괜찮았다. 지금도 솔직히 조금 있다"고 솔직하게 털어놨다.


장영란은 "형부도 워낙 능력 있는 사람이지 않나"고 하자, 한고은의 남편은 "나는 조금 입장이 다르다. 한창은 내일이라도 그냥 열면 된다. 자격증이 없어진 게 아니지 않나. 회사원은 한 해 한 해 갈수록 자격증이라는 게 개념이 줄어드는 거다"고 했다. 그러면서 "누가 오라고 하면 갈거다"며 "스카우트 제의가 많이 왔다는 건 소문이다"며 웃었다.

장영란은 "남편은 본인이 병원을 운영했었지 않나. 그때 당시 가족이 더 중요하다고 생각했던 것 같다. 남편이 사업을 하다 보니까 점점 힘들어 하고, 또 그걸로 많이 싸워서 힘들었다"며 "남편이 병원을 다 정리하고 난 다음에 가정에 충실한 다음부터는 싸울 일이 없다. 남편 얼굴이 폈다"며 웃었다. 그러자 장영란의 남편은 "보톡스 살짝 맞았다"고 솔직하게 말해 웃음을 안겼다.

이어 장영란은 "결과적으로 둘이 있는 시간도 너무 소중하고 애들 커가는 게 너무 행복하다더라"면서 "근데 그와 별개로 백수라고 이야기 하는 게 능력 있는 사람이기 때문에 초반에는 스트레스를 많이 받았다"고 밝혔다.


이에 장영란의 남편은 "기본적으로 백수라고 하는 건 괜찮다. 병원을 양도, 양수하게 된 건 사업체를 운영하면서 와이프한테 혹시라도 안 좋은 피해 갈까봐 늘 걱정한다"면서 "물론 아내가 밖에 나가서 일을 하고 열심히 사는 것도 되게 멋있고 잘 나가는 건 되게 좋은데 '남편을 먹여 살린다', '얘가 얼마나 고생하겠느냐'고 하더라. 아내 삶이 고생하는 건 맞는데 내가 소위 말하는 적자에 허우적대다가 억지로 판게 아닌데, '망했다', '실력이 없으니까 망했을거다'는 글이 많다"며 사실과 관계없이 무분별하게 달린 댓글에 속상함을 토로했다.


이어 그는 "근데 그런 걸 아빠의 역할로 많이 승화시켰다. 아이들과 같이 있는 시간이 그만큼 누적이 되니까 공부로 이제 발현이 되는 거다"고 밝혔다.

장영란은 "남편은 진료하는 거 좋아한다. 좀 지나면 또 한의원 조그맣게 할 것 같다"면서 "근데 지금은 안식년이니까 푹 쉬었으면 좋겠다. 7일 내내 일했다. 너무 고생했다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

