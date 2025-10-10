"이민정 아들 준후, 진짜 잘생겼다"...손연재도 깜짝 놀란 11세 비주…

"이민정 아들 준후, 진짜 잘생겼다"...손연재도 깜짝 놀란 11세 비주얼 ('손연재')

기사입력 2025-10-10 06:03


사진=스포츠조선DB/이민정 유튜브

[스포츠조선 정안지 기자] 손연재가 이병헌, 이민정 부부의 아들에 "진짜 잘생겼다"며 감탄을 쏟아냈다.

9일 유튜브 채널 '손연재 sonyeonjae'에는 "남편 미안해, 나 또 신나. MJ언니와 본격 낮술 때리는 데이트♥"라며 영상이 게재됐다.

이날 손연재는 "민정 언니는 내 지인들 중에 체력이 진짜 좋다"고 하자, 제작진은 "또 아들은 체력적으로 힘들지 않냐"고 물었다.

그러자 이민정은 "딸은 다른 면으로 힘들다. 아들은 뛰어다니는 거 잡으러 다녀야 하니까 육체적으로 힘든데 딸은 '이때 삐진 거 풀어줘야 하는지, 이때 선을 그어줘야 하는지' 이러한 것 들에 되게 예민하다"고 했다. 이어 "아들은 '안돼'라고 하면 되지만, 딸은 '안돼'라고 하면 갑자기 활처럼 뒤집어지면서 운다"고 했다.

그러자 둘째를 계획 중인 손연재는 "그런 둘째가 나오면 어쩌냐"며 걱정했고, 이민정은 "그러면 너는 완전 끝난 거다. '아들이 쉬웠구나' 되는 거다"고 해 웃음을 안겼다.


이민정은 "남자 아이들은 좀 세게 말해야 한다. 길게 말하면 안 된다"면서 "그리고 꼭 잡고, 눈을 마주보고 안되는 이유를 설명해줘야 한다. 단 친구들 앞에서는 안 된다. 자존심을 건드리면 안 된다"며 자신만의 아들 훈육법에 대해서도 이야기 했다.

그때 손연재는 "준후(이민정 아들)가 진짜 잘생겼다"면서 "서이(이민정 딸) 돌잔치를 갔는데 주차권을 나눠주더라"고 해 웃음을 안겼다. 이어 "친구들이랑 같이 다니면서 누가 봐도 준후가 리더 느낌이더라"며 당시의 준후 군의 모습을 떠올렸다.

이민정은 "'내가 준후 친구들을 괜히 불렀나'라는 생각을 했다. '공 잡아 서이야!'라며 소리 치는 10명의 시너지가"라면서 "'이준후 조용히 해라'며 입모양으로 말했더니, 준후는 '뭐라고 엄마?'라고 하더라. 중간에 '준후 친구들 이렇게 떠들 거면 밖으로 나가야 한다'는 말까지 했다"고 해 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

