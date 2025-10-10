'암투병설' 박미선, 활동중단 후 첫 근황...선우용여 "직접 만나고 왔…

'암투병설' 박미선, 활동중단 후 첫 근황...선우용여 "직접 만나고 왔다"

[스포츠조선 김수현기자] tvN STORY 추석 특집
'신동엽의 커피 시키신 분? 순풍 패밀리'에서 '순풍 산부인과' 캐스팅 전말이 밝혀진다.

'신동엽의 커피 시키신 분? 순풍 패밀리'는 대한민국을 뒤흔들었던 국민 시트콤 '순풍 산부인과' 주인공들이 다시 만나, 그 시절 우리를 웃고 울게 만들었던 '순풍 산부인과'에 담긴 추억을 함께 나누며 그 때의 감성을 소환해보는 프로그램이다.

지난 9일(목) 첫 방송에서는 영원한 미달이 아빠 박영규, 순풍의 안주인 선우용여, 오지명의 둘째 딸 이태란에 이르는 '순풍 산부인과' 주역들이 무려 25년 만에 한 자리에 모이는 장면이 그려져 큰 관심을 모았다.


오늘(10일, 금) 저녁 7시 30분에 방송되는 2회에서는 오랜만에 만난 순풍 패밀리들의 근황 토크와 이제야 밝히는 '순풍 산부인과' 뒷이야기가 공개된다. 특히 선우용여는 극중 딸 역할을 맡았던 박미선을 최근 만났다며 안부를 전한데 이어, 본인의 유행어 '몰라 몰라' 탄생 비화를 털어놓아 눈길을 끈다.

개그우먼 박미선은 올해 초부터 건강 이상으로 모든 활동을 접고 휴식을 취하고 있다. 그동안 구체적인 병명이 알려지진 않았지만 최근 박미선이 유방암 초기 진단을 받고 치료에 집중하고 있다는 보도가 나왔다.

이에 박미선 소속사 큐브엔터테인먼트 측은 "개인 의료 정보로 정확한 확인은 어려우나 건강상의 이유로 휴식기를 갖고 있다"고 말을 아꼈다.

'순풍 산부인과'를 연출한 김병욱 감독은 순풍 패밀리들과의 즉석 전화 통화에서 미달이 아빠 캐스팅 비하인드를 귀띔한다. 당시 내로라하는 배우들의 이름과 함께, 박영규가 발탁되기까지 치열했던 오디션 과정이 드러나 놀라움을 안겼다는 후문.


순풍 패밀리를 모은 의뢰인이 선우용여임이 밝혀진 가운데 순풍 패밀리들은 본격적으로 추석맞이 저녁상 차리기에 나선다. 의뢰인 선우용여가 버킷 리스트로 다 같이 한 상에 둘러앉아 식사를 하는 것을 꼽았기 때문. 무엇보다 이날은 요리를 전담하게 된 남성 팀의 고군분투가 예고돼 기대감을 치솟게 한다. 셰프로도 활약 중인 김풍 작가를 필두로 박영규, 이창훈, 표인봉, 김성민이 우당탕 명절 음식 도전기를 선보이는 것.


지난 방송에 이어 이날도 박영규와 이창훈은 식재료 손질을 놓고 리밴지 배틀 2라운드를 벌이는가 하면, 사위를 감시하러(?) 주방에 출동한 선우용여는 25년 전 '순풍 산부인과'에서 그랬듯 박영규와 앙숙 케미를 뽐내 폭소를 자아낸다. 선우용여의 폭풍 잔소리에 "미달아, 할머니 모시고 얼른 가"라며 상황극을 펼치는 박영규의 코믹 연기가 재미를 더하기도.


이후 진수성찬으로 자려진 식탁에 둘러앉은 순풍 패밀리는 웃음꽃이 끊이지 않는 저녁 식사를 즐긴다. "지금 '순풍 산부인과' 녹화 중이냐"는 항의가 빗발칠 정도로 여전한 짠돌이 캐릭터의 박영규부터 티격태격 호흡을 자랑하는 원조 '테토녀' 장정희와 '에겐남' 표인봉까지, 25년이 지난 후에도 변하지 않는 순풍 DNA가 안방극장을 미소로 물들일 전망. 기립 박수를 부른 순풍 패밀리들의 깜짝 노래자랑 무대와 더불어 김소연이 수줍게 '순풍, 순풍'을 외치며 모습을 드러낸 배경에도 궁금증이 쏠린다.

추석 특집
'신동엽의 커피 시키신 분? 순풍 패밀리' 2회는 오늘(10일, 금) 저녁 7시 30분 tvN STORY에서 방송된다.

