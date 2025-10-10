‘싱글맘’ 박은혜, 13일 결혼한다..“축하해 주세요”

박아람 기자
기사입력 2025-10-10 11:30
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
장영란 남편, 400평 병원 접은 진짜 이유 "♥아내에 피해 갈까 늘 걱정" ('고은언니 한고은')
김종국, 꽁꽁 숨겼던 아내 실루엣 첫 공개…딱 봐도 여리여리 미인 체형[SC리뷰]
'41세' 윤은혜, 11세 연하 신승호와 핑크빛 "3년 안에 결혼하고파"[SC리뷰]
윤유선 남편, '어금니 아빠' 사형 선고한 이성호 판사였다 "27년간 판사 재직" ('이숙캠')
'87세' 전원주, 건강이상설 이후 너무 야윈 근황…유언장 작성[SC리뷰]
'가을야구 악몽 깬' 최원태 따뜻하게 안아준 강민호, WC 부진에도 믿고 기다려준 박진만 감독 '인자한 미소'[인천 현장]
오승환에게 공 넘겨받은 클로저…1이닝 10구 퍼펙트 SV, 우승 마무리 본능 깨어난다
"프랑스를 5-0으로 꺾을 수 있었다" 'U-20 16강 탈락' 후 펑펑 눈물 쏟은 日의 정신승리? "판정 의혹"도 제기
"144㎞ 스피드리밋, 하나만 집중" 최원태 깜짝 호투 이끈 백전노장 듀오의 한마디, 도대체 무슨 일이?
"흥민아, 나 다시 EPL로 돌아갈래~" 분데스 씹어먹은 케인, 시어러 기록 깨기 위해 내년 혹은 2027년 맨유 이적 시나리오(英기자)