‘싱글맘’ 박은혜, 13일 결혼한다..“축하해 주세요”

기사입력 2025-10-10 11:30


[스포츠조선 박아람 기자] 배우 박은혜가 기쁜 소식을 전했다.

박은혜는 10일 개인 계정에 "저 결혼 해요~~~~~ 축하해 주세요~ 날짜 : 10월13일 월요일. 시간 : 저녁 8시30분. 장소: KBS1tv 드라마 #마리와별난아빠들 에서요~~ #꼭 함께 봐 주세요~~^^ 몇 년 만에 입는 웨딩드레스냐…."라는 글과 함께 웨딩드레스를 입은 영상을 게재했다.

영상에서 박은혜는 순백의 웨딩드레스를 입고 카메라를 향해 환하게 웃으며 손을 흔들고 있다.

실제 결혼을 앞둔 신부처럼 행복한 표정과 아름다운 자태가 시선을 사로잡는다.

해당 게시글이 공개되자 누리꾼들은 "진짜 시집가는 줄", "축하드려요", "진짜 재혼이냐?", "새 신부 같다" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 보냈다.

한편 박은혜는 지난 2008년 결혼했지만 2018년 이혼했다. 슬하에 쌍둥이 아들을 두었으며, 전 남편과 두 아들과 함께 캐나다에서 유학 중인 것으로 알려졌다.



