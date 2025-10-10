UN 김정훈, 6년만 국내 컴백…음주운전 2번-前여친 사생활 논란 입 열…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 UN 출신 김정훈이 복귀한다.
김정훈은 9월 자신의 계정에 '내 별장 마이 빌라(인 드라마)'라며 세트장에서 촬영에 열중하고 있는 사진을 올리며 복귀에 대한 설렘을 드러내기도 했다.
김정훈은 지난 6년간 국내 무대에 서지 못했다. 그는 2011년 7월 음주운전 혐의로 적발돼 면허가 취소됐다. 하지만 2023년 음주운전 사고를 낸 뒤 음주측정을 거부해 1000만원의 약식 명령을 받았다.
이후 A씨는 한달 만에 소송을 취하했지만, 김정훈은 이미지에 큰 타격을 입었다. 이에 김정훈은 국내 무대를 뒤로 하고 일본으로 건너가 활동을 시작했다.
이런 가운데 김정훈이 2020년 A씨를 상대로 1억원 규모의 손해배상 청구소송을 제기했다 패소한 사실이 알려졌다. 김정훈 측은 A씨가 임신 중절 수술을 강요했다는 허위사실을 유포하고 수차례 협박을 일삼았다고 주장했으나, 재판부는 이를 받아들이지 않았다. 또 A씨가 아들을 출산한 뒤 인지청구소송을 통해 김정훈의 친자가 맞다는 판결까지 받아낸 만큼, A씨의 행동이 불법이라고 볼 수 없다고 했다.
그런 김정훈이 무려 6년 만에 국내 무대에 복귀한다. 국내 복귀를 하려면 음주운전과 사생활 논란에 대한 질문도 피할 수 없는 만큼, 김정훈이 직접 입을 열 것인지 관심이 모아지고 있다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com