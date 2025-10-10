최승경, 갑질 피해 폭로..“고소하라니 끝장 보겠다”

기사입력 2025-10-10 14:18


최승경, 갑질 피해 폭로..“고소하라니 끝장 보겠다”

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 최승경이 갑질을 당했다며 강한 불쾌감을 드러냈다.

최승경은 지난 9일 개인 계정에 "골프장에서 겪을 수 있는 그 어떤 경우보다 더한 갑질... 상상초월... 항의했더니 고소하라는... 아주 신중히 생각해 보는 중. 행동으로 옮기면 끝장 보겠음..."이라는 글을 남겼다.

구체적인 상황이나 장소에 대한 설명은 없었지만, 상당한 불합리함과 불편함을 겪은 것으로 보인다.

특히 고소를 신중하게 생각하고 있다는 표현에서 대응 의지가 느껴지며, 이로 인해 배경에 대한 관심이 더욱 집중되고 있다.

한편, 최승경은 2007년 배우 임채원과 결혼했으며, 슬하에 아들 하나를 두고 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘싱글맘’ 박은혜, 13일 결혼한다..“축하해 주세요”

2.

'55억 자가' 박나래, '모태솔로' 의사에 재력 어필 "개원 해줄 수 있다"

3.

[속보] '이진호 음주운전 신고' 여자친구, 사망.."생전 심적 부담 호소"

4.

유재석, 어마어마하게 통 크다더니...가요제 참가자들에 '추석 선물' 준비 (놀뭐)

5.

'불법도박·음주운전' 이진호 여자친구, 자택서 숨진 채 발견[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

‘싱글맘’ 박은혜, 13일 결혼한다..“축하해 주세요”

2.

'55억 자가' 박나래, '모태솔로' 의사에 재력 어필 "개원 해줄 수 있다"

3.

[속보] '이진호 음주운전 신고' 여자친구, 사망.."생전 심적 부담 호소"

4.

유재석, 어마어마하게 통 크다더니...가요제 참가자들에 '추석 선물' 준비 (놀뭐)

5.

'불법도박·음주운전' 이진호 여자친구, 자택서 숨진 채 발견[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'김혜성, 연장 11회 대주자→끝내기 득점' 다저스, PHI 2대1로 꺾고 시리즈 3승1패로 NLCS 진출

2.

애물단지라고? 다저스 영입 대성공…162km 퍼펙트, 美 찬사 "최고의 마무리 탄생"

3.

"아모림 보고 있나" 텅빈 경기장서 '탈맨유' 또또또 골시위, '먹튀' 호일룬…'POTM' 선정, 3경기 5골 1도움 광폭 질주

4.

'홍명보호와 악연' 알제리, 귀신같이 12년만에 월드컵 본선 진출…미국서 손흥민VS마레즈 '월클 대결' 성사?

5.

[공식발표]'K리그1엔 세징야·K리그2엔 발디비아' 광양예수, 경남전 극장골로 K리그2 33R MVP 선정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.