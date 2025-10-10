'검사♥' 한지혜, 결혼 10년만에 행복 이뤄냈다...'닮은꼴 가족사진' 공개

기사입력 2025-10-10 15:33


'검사♥' 한지혜, 결혼 10년만에 행복 이뤄냈다...'닮은꼴 가족사진'…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 한지혜가 남편, 딸과 함께 가족 사진을 찍었다.

10일 한지혜는 "사진 찍기 재밌었어~"라며 여러장의 사진을 공개했다.


'검사♥' 한지혜, 결혼 10년만에 행복 이뤄냈다...'닮은꼴 가족사진'…
한지혜는 훈훈한 비주얼의 남편과 아빠를 쏙 빼닮은 딸 윤슬이와 함께 행복한 미소를 지었다.

한지혜는 유튜브 채널 등을 통해 가족들을 공개하며 화목한 가정의 모습을 보여주고 있다.


'검사♥' 한지혜, 결혼 10년만에 행복 이뤄냈다...'닮은꼴 가족사진'…
한편 한지혜는 2010년 6세 연상의 검사와 결혼했다.

이후 한지혜는 많은 시도 끝에 2020년, 결혼 10년 만에 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 2021년 딸 윤슬이를 품에 안았다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘싱글맘’ 박은혜, 13일 결혼한다..“축하해 주세요”

2.

'불법도박·음주운전' 이진호 여자친구, 자택서 숨진 채 발견[SC이슈]

3.

[속보] '이진호 음주운전 신고' 여자친구, 사망.."생전 심적 부담 호소"

4.

유재석, 어마어마하게 통 크다더니...가요제 참가자들에 '추석 선물' 준비 (놀뭐)

5.

[공식] 남성 실루엣 포착?..박지현, 때아닌 열애설에 초고속 부인 "지인들과 여행"

연예 많이본뉴스
1.

‘싱글맘’ 박은혜, 13일 결혼한다..“축하해 주세요”

2.

'불법도박·음주운전' 이진호 여자친구, 자택서 숨진 채 발견[SC이슈]

3.

[속보] '이진호 음주운전 신고' 여자친구, 사망.."생전 심적 부담 호소"

4.

유재석, 어마어마하게 통 크다더니...가요제 참가자들에 '추석 선물' 준비 (놀뭐)

5.

[공식] 남성 실루엣 포착?..박지현, 때아닌 열애설에 초고속 부인 "지인들과 여행"

스포츠 많이본뉴스
1.

애물단지라고? 다저스 영입 대성공…162km 퍼펙트, 美 찬사 "최고의 마무리 탄생"

2.

'홍명보호와 악연' 알제리, 귀신같이 12년만에 월드컵 본선 진출…미국서 손흥민VS마레즈 '월클 대결' 성사?

3.

[공식발표]'K리그1엔 세징야·K리그2엔 발디비아' 광양예수, 경남전 극장골로 K리그2 33R MVP 선정

4.

[브라질전]'토트넘 동료' 손흥민VS히샬리송 우정의 대결 성사 임박!…브라질 매체, 한국전 호드리고 포함 4-3-3 가동 예상

5.

"손흥민 엄청 그리울 듯" 우승→경질→복귀→또 경질? '패패무무패패패' 포스테코글루의 '이상한 세계'…1개월 만의 하차, 대안이 없네

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.