[SC현장] "시청률 15% 목표"…'위장 부부' 최우식♥정소민 표 달달…

기사입력 2025-10-10 15:52


[스포츠조선 안소윤 기자] '로코 장인' 최우식과 정소민이 SBS 드라마 '우주메리미'로 뭉쳐 로맨스를 제대로 말아준다.

SBS 새 금토드라마 '우주메리미' 제작발표회가 10일 오후 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 진행됐다. 현장에는 배우 최우식, 정소민, 배나라, 신슬기, 서범준과 송현욱 감독이 참석했다.

이날 첫 방송되는 '우주메리미'(극본 이하나, 연출 송현욱 황인혁)는 최고급 신혼집 경품을 사수하려는 두 남녀의 달달살벌한 90일간의 위장 신혼기를 그린 작품이다.


송 감독은 현재 방영 중인 KBS 토일드라마 '은수 좋은 날'을 통해 시청자들과 만나고 있다. 그는 동 시기에 '우주메리미'를 공개하게 된 점에 대해 "'은수 좋은 날'이 올해 2월, 3월 편성이었어서 '우주메리미'하고 겹칠 일이 없었다. KBS가 새롭게 토일드라마를 만들면서 겹치게 됐는데, 저도 난감하고 뭘 봐야 할지 모르겠더라"고 웃으며 말했다. 이어 두 작품 중 어떤 작품을 본방사수를 할 예정인지 묻자, 송 감독은 "지금도 촬영하고 편집하고 있는 '우주메리미'를 택하겠다. 아직도 손에서 놓지 못하고 있는 작품이다. 두 작품의 장르가 다르고, 배우들의 연령대가 달라서 시청자 분들이 골라 보실 수 있는 재미가 있지 않을까 싶다"고 답했다.


최우식은 2021년 방송된 SBS 드라마 '그 해 우리는'에서 최웅 역을 맡아 시청자들에 많은 사랑을 받았던 바 있다. '우주메리미'에서는 대한민국 최초의 제과점 명순당의 4세 김우주로 변신했다. 그는 "두 캐릭터에 모두 제 모습이 들어가 있는데, 웅이하고 많이 비슷한 것 같다. 근데 우주와도 비슷해서 이번 역할도 연기할 때 재밌었다. 지금까지 맡았던 역할 중 가장 부유하다. 항상 쫓기고 도망 다니다, 이번에 좋은 차 타고 예쁜 곳에서 잠도 많이 잔다"고 흡족해했다.

정소민과의 로맨스 호흡에 대해선 "그동안 다양한 분들과 연기를 했지만, 연기적으로 호흡이 너무 잘 맞아서 또 한 번 연기해보고 싶단 생각이 들 정도였다"며 "장르가 밝다 보니 둘이서 우당탕탕하는 신들이 재밌는 포인트가 될 것 같다. 감독님의 컷 사인이 나오기 전까진 정소민과 함께 빈 부분을 자연스럽게 잘 채웠다. 마치 우주와 메리가 서로 퍼즐을 맞추는 것처럼 호흡이 좋았다"고 만족감을 표했다.


정소민은 가짜 남편을 구해야 하는 처지에 놓인 예비신부 유메리를 그렸다. 그는 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "제가 로코를 많이 했지만, 시청자로서 본 적은 거의 없었다"며 "한참 뒤늦게 '또 오해영'을 정주행 했는데, 감독님에 대한 기대와 신뢰가 커졌다. 또 최우식이 우주를 어떻게 그려낼지 상상하는데 현장에서 빨리 보고 싶더라"고 말했다.

2010년 '나쁜남자' 이후 15년 만에 SBS 드라마에 돌아온 그는 "15년이란 숫자가 주는 의미가 남다른 것 같다"며 "초심으로 돌아가서 잘해보고 싶다"고 포부를 전했다.


10일 서울 목동 SBS에서 열린 SBS 금토 드라마 '우주메리미'의 제작발표회, 왼쪽부터 배나라 신슬기 최우식 정소민 서범준이 포토타임을 갖고 있다.

배나라는 위장 신혼부부 우주메리의 감시자 백상현을, 신슬기는 짝사랑 전문 우주의 소울메이트 윤진경을 연기했다. 서범준은 메리의 전 약혼자 김우주 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

배나라는 "저는 강인함과 우직함, 지적이고 섹시한 매력을 보여드리고 싶다 기대해 달라"고 당부했다. 신슬기는 "지금까지 맡았던 역할 중 가장 밝고 사랑스러운 역할"이라며 "제가 벌써 세 번째 짝사랑 연기를 하고 있다. 같은 짝사랑이지만 약간 결이 다른 것 같다. 다양한 감정 표현을 작품을 통해 보여드리고 싶다"고 말했다. 서범준은 "제가 최우식, 정소민을 옆에서 지켜보는 신이 몇 개 있는데 정말 질투가 나더라. 둘이 안에서 얼마나 알콩달콩한지 모르겠다"며 "저의 연말시상식 목표가 있다면, (정소민과 함께) 커플상을 받고 싶다"고 너스레를 떨었다.

마지막으로 '우주메리미' 팀은 목표 시청률에 대해 언급했다. 송 감독은 "제가 드라마를 하면서 한 번도 시청률 15%를 넘지 못했다. 그래서 제 목표 시청률은 15%다. 만약 이 시청률이 넘는다면, 최우식과 정소민의 새로운 작품을 볼 수 있지 않을까 싶다"고 말했다. 최우식 역시 "'그 해 우리는' 이후 3년 만에 SBS 드라마에 돌아왔으니, 저도 15%를 목표로 하겠다"고 바람을 드러냈다.

한편 '우주메리미'는 10일 오후 9시 50분 SBS에서 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

