박보검X안유진, 포르투갈서 감미로운 입맞춤..오늘(10일) '뮤직뱅크 인 리스본'서 감성 듀엣

기사입력 2025-10-10 16:01


[스포츠조선 김소희 기자]KBS 2TV에서 오늘(10일) 오후 4시 10분, '뮤직뱅크 인 리스본(Music Bank in Lisbon)' 공연 실황이 방송된다.

2011년부터 시작된 '뮤직뱅크 월드투어'는 전 세계 각국의 팬들을 직접 찾아가 펼치는 초대형 K-POP 페스티벌로, 이번 리스본 공연은 지난해 공연인 '뮤직뱅크 인 마드리드'에 이은 20번째 공연이다.

'뮤직뱅크 인 리스본'은 지난 9월 27일(현지시간) 포르투갈 리스본 '메오 아레나(MEO Arena)'에서 개최되었으며, 전 세계에서 모인 2만여 명의 글로벌 팬들을 열광시켰다.

2017년 '뮤직뱅크 인 싱가포르'를 시작으로 자카르타, 칠레, 베를린, 홍콩, 파리, 멕시코, 벨기에, 마드리드 등 각국에서 진행된 월드투어에서 MC로 맹활약을 펼쳐온 배우 박보검이 진행을 맡았고, 태민(TAEMIN), 에이티즈(ATEEZ), 아이브(IVE), 라이즈(RIIZE), 제로베이스원(ZEROBASEONE), 이즈나(izna) 등 K-POP을 대표하는 최정상 아티스트들이 총출동해 약 2만여 명의 관객을 압도하는 화려한 퍼포먼스를 선보였다.

이날 공연에서는 'K-POP 대항해시대'를 주제로 K-POP이 전 세계를 하나로 잇는 여정을 담았다. 리스본의 낭만과 열정을 배경으로 여섯 팀의 아티스트들이 선보이는 다채로운 무대가 펼쳐졌다.

이 가운데, MC 박보검과 아이브 안유진이 함께 스페셜 무대를 꾸며 전 세계 팬들을 황홀하게 만든다. 영화 <스타 이즈 본(A Star is Born)>의 OST 'I'll Never Love Again'을 선곡해 특별한 무대를 완성한 것.


박보검X안유진, 포르투갈서 감미로운 입맞춤..오늘(10일) '뮤직뱅크 인…
특히 박보검이 직접 연주하는 피아노 반주에 맞춰 안유진은 애절한 감정을 담아 노래를 열창하며 전 세계 팬들의 감성을 자극한다. 박보검의 감미로운 목소리가 더해진데 이어 안유진의 뭉클한 감정이 폭발하며 진한 여운을 남겼다는 후문이다.

스페셜 무대 후 안유진은 "'보검 선배님의 피아노 연주와 함께 하면 좋겠다'라는 생각에 선곡한 곡"이라고 선곡 이유를 밝혔고, 박보검은 "포르투갈 리스본의 낭만을 담은 무대를 함께 할 수 있어 감사한 시간"이라고 스페셜 무대를 마친 소감을 전했다.


MC 박보검과 아이브 안유진의 낭만과 감성이 폭발하는 스페셜 무대는 오늘(10일) 방송되는 '뮤직뱅크 인 리스본'에서 만날 수 있다.

한편, 글로벌 팬들을 하나로 만든 KBS 2TV '뮤직뱅크 인 리스본'은 오늘(10일) 오후 4시 10분에 방송된다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

