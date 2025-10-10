신작 모바일 액션 RPG '가디스오더', 첫번째 업데이트로 신규 기사 '시쿠' 공개

기사입력 2025-10-10 18:05


신작 모바일 액션 RPG '가디스오더', 첫번째 업데이트로 신규 기사 '…



카카오게임즈는 신작 모바일 액션 RPG '가디스오더'의 첫번째 업데이트를 통해 신규 기사 '시쿠'를 공개했다고 10일 밝혔다.

출시 후 처음으로 추가된 캐릭터 '시쿠'는 물 속성의 제압 클래스 기사로, 전투 중 특수기 '냉기 흡수'를 사용해 고유 자원인 '만년설의 냉기'를 소모하며 기본기와 특수기를 강화해 공격의 흐름을 이어간다. 또 누적 피해 시 아군에게 보호막을 부여하고, 홀드기와 궁극기 등을 통해 냉기를 충전해 공격과 생존을 동시에 책임지는 전략적 플레이를 선보인다.

신규 캐릭터 업데이트와 함께 새로운 에픽 이벤트 '영원한 북부의 방패'도 열렸다. 이번 이벤트는 북부 전선의 전설적 영웅인 '길버트'와 '시쿠'의 만남과 운영에 대한 이야기를 다룬다. 이용자들은 스토리와 전투를 함께 즐기며 '길버트'의 운명을 따라가게 되며, 이벤트 재화를 모아 '완전한 마력의 페이지', '전설의 신령석', '블루 크리스탈' 등 다양한 보상과 교환할 수 있다. 또 추석을 맞아 오는 14일까지 출석 이벤트도 진행 중이다. 기간 내 매일 접속한 이용자에게는 '완전한 마력의 페이지 10장' 등 인게임 보상을 제공한다.

지난 9월 24일 정식 서비스를 시작한 '가디스오더'는 레트로 감성의 2D 픽셀 그래픽으로 구현된 횡스크롤 액션 RPG로, 회피와 반격 등 정교한 조작 기반의 전투 손맛을 모바일 환경에 최적화한 작품이다. 자동 전투 없이 세 명의 캐릭터를 자유롭게 전환해 싸우는 '태그 전투' 시스템을 통해 액션 본연의 재미를 극대화했으며, 출시 후 한국과 대만 구글 플레이 인기 순위 1위에 오르기도 했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김태균 “연애 때 아내 차에 치여..책임진다며 결혼” 러브스토리 공개

2.

“30년 만에 연락 해서 300만원 빌려달라고” 김대범, 동창 금전 요구 공개 저격

3.

[SC이슈] "떨리는 마음에, 죄송"..최현욱, 어린이 팬 향한 '아찔 강속구' 시구 논란 사과

4.

[SC현장] "시청률 15% 목표"…'위장 부부' 최우식♥정소민 표 달달 로코 '우주메리미' (종합)

5.

이찬원 "부모님도 식당일 하셔"..모교 영남대 찾아 250인분 아침밥 도전(편스토랑)

연예 많이본뉴스
1.

김태균 “연애 때 아내 차에 치여..책임진다며 결혼” 러브스토리 공개

2.

“30년 만에 연락 해서 300만원 빌려달라고” 김대범, 동창 금전 요구 공개 저격

3.

[SC이슈] "떨리는 마음에, 죄송"..최현욱, 어린이 팬 향한 '아찔 강속구' 시구 논란 사과

4.

[SC현장] "시청률 15% 목표"…'위장 부부' 최우식♥정소민 표 달달 로코 '우주메리미' (종합)

5.

이찬원 "부모님도 식당일 하셔"..모교 영남대 찾아 250인분 아침밥 도전(편스토랑)

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'날씨 왜 이래?' 준PO 2차전 끝내 우천 순연…한화 PO 일정 밀리나

2.

'에이스가 장염이라니' SSG, 가을 단비에 시간 버나…비 그칠 기미 없는 랜더스필드, 2차전 개시 불투명

3.

'류효승-안상현 빠지고, 김성욱-정준재 투입' 2차전 라인업 변화…변수는 우천 순연[인천 현장]

4.

'5푼6리' 오타니 충격적인 타율→김혜성 홈 밟자 이렇게 기뻐할 수가..."언제든 폭발할 친구" 적장의 한마디

5.

코치진 장난 아니네…KBO, Next-Level Training Camp 권역별 개최

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.