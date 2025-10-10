딘딘, 캐나다 여친 밝혔다 "결혼반지도 줬는데 생이별, 엄청 울었다"

딘딘, 캐나다 여친 밝혔다 "결혼반지도 줬는데 생이별, 엄청 울었다"

[스포츠조선 이우주 기자] 래퍼 딘딘이 캐나다 유학 시절 열애사를 공개했다.

10일 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에서는 '딘딘 캐나다 여친 썰'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

"캐나다 유학 시절 여자친구는 없었냐"는 제작진의 질문에 딘딘은 "카타리나"라는 과거 여자친구의 실명을 언급했다.

딘딘은 "러브스토리가 깊다"며 "내가 그 학교 첫 유학생이었다. 축구팀 애들끼리 내기를 했다. 어리니까. '가장 먼저 여자친구를 사귀는 사람한테 5달러씩 모아서 몰아주자' 이런 걸 했다. 나는 이걸 빌미 삼아 여자친구를 진짜 사귀고 싶었다. '나는 쟤' 했는데 아무도 걔를 모르더라. 걔가 독일에서 교환핵생을 온 거였다. 근데 얘도 속아서 이 학교를 와서 첫날 오고 2주 동안 엄청 울었다더라. 너무 학교가 벌로니까"라고 밝혔다.

이에 메신저를 통해 전 여자친구와 대화를 나눴다는 딘딘. 딘딘은 전 여자친구가 한국 혼혈이라는 말에 갈비찜을 만들어주면서 사귀게 됐다고 고백했다.


하지만 딘딘은 여자친구와 생이별을 하게 됐다고. 딘딘은 "걔가 초반에 엄마한테 학교 너무 힘들다 해서 원래 1년 짜리 교환학생 프로그램인데 6개월 만에 끝내고 돌아오게 했다. 그래서 엄청 울었다"고 털어놨다.

딘딘은 "근데 카타리나한테 우리 엄마아빠 결혼반지도 줬다. 당연히 만날 줄 알았다. 너무 사랑하니까. 내가 걔가 독일 돌아갈 때 우리 다시 만날 거라면서 엄마 아빠 반지를 줬는데 계속 이걸 가져갈 수가 없다더라. 가져가라고 줬는데 헤어진 거다"라며 "그래서 내가 SNS로 메시지를 보냈다. '진짜 미안한데 나는 미워해도 우리 엄마아빠 미워하지 않았으면 좋겠고 혹시 괜찮으면 그 반지를 비용이 많이 나오니까 착불로 보내달라'했다. 국제 배송이 착불이 어디 있냐. '필요 없다'고 자기 한국 간다면서 '너 한국 언제 가냐'더라. '나 언제 간다' 했더니 그 시기에 맞춰서 왔다"고 밝혔다.

딘딘은 "카타리나가 키가 나보다 크고 힘이 셌다. 실제로 얘가 무섭더라. 나한테 뭔 짓 할까 봐. 그래서 내가 그때 내 제일 친한 친구랑 엄마를 데리고 갔다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

