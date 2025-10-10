슈, 별거 중인 ♥임효성 폭로 "시행사로 대박 났는데 아들 돈 안 내주고 도망가"

기사입력 2025-10-10 22:20


슈, 별거 중인 ♥임효성 폭로 "시행사로 대박 났는데 아들 돈 안 내주고…

[스포츠조선 이우주 기자] S.E.S. 출신 슈가 남편 임효성을 폭로했다.

10일 유튜브 채널 '인간 That's 슈'에서는 '논란의 그 사건…오늘 다 말하겠습니다(최초공개)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

해당 영상은 슈가 유튜브 채널을 개설하면서 처음으로 올린 영상이다. 제작진 측은 "예전에 한 차례 올렸다가 신중하지 못한 부분이 있어 내렸던 0화 영상을 조금 더 세심하게 다듬어 다시 공개하게 됐다"고 밝혔다.

슈의 남편 임효성은 슈의 도박 사건 당시를 떠올리며 "그 전에 저희가 이미 트러블이 있었다. 저는 이 친구랑 떨어져있고 싶어서 떨어져서 지냈는데 이 친구가 빚이 있다고 전화가 왔다. 근데 제가 엄청 무능력했다. 운동을 갑작스럽게 은퇴하고 돈벌이도 시원치 않은데 하고 싶은 건 많고.저는 그때 수영이보다 더 잘 되려고 열등감 때문에 부르는 데를 다 나갔다. 그때는 누구 남편이라 해서 불러내는 사람이 많았다. 나는 그런 사람들이 나를 도와줄 줄 알았다. 사회적 경험이 없으니까"라고 털어놨다.


슈, 별거 중인 ♥임효성 폭로 "시행사로 대박 났는데 아들 돈 안 내주고…
임효성은 "이 친구가 여러 유혹들로 빠져서 떨어져 있는 동안 제가 아이를 케어하는데 아기 엄마한테 전화가 왔다. 빚이 있다더라. 한번도 그런 얘기를 한적도 없고 자기가 알아서 잘하고 돈을 남한테 빌릴 수 있는 성격도 안 되는데 빚이 2억 5천이라더라. '하루만 고민해볼게' 하고 돈을 모아서 다음날 2억 8천만 원을 줬다"고 밝혔다. 슈는 "이 사건 후로 제가 진짜 깨달음이 많았다. 사회봉사 80시간을 했을 때도 감사함을 얻었다"고 밝혔다.

제작진은 "이쯤에서 궁금한 게 부부 유튜브를 하고 싶냐"고 물었고 두 사람은 이를 부인했다. 슈는 "그건 아니다. 우린 친구"라며 "(임효성이) 지금 시행사 일을 한다. 근데 사실 대박이 났다. 차"라고 어이없다는 듯 이야기했다. 이에 무언가가 생각난 듯 임효성은 "진짜 미안하다"며 급하게 슈의 입을 막으려 했다.

하지만 슈의 폭로는 이어졌다. 슈는 "우리 유(아들)가 그러더라. '엄마, 왜 아빠는 저렇게 좋은 차 타고 돈을 안 내냐'더라. 찜찔방에서 먼저 도망갔다더라"라며 "먼저 갔잖아. 그러니까 우리 아들이 나한테 얘기하더라. '엄마, 아빠 자기 거만 계산하고 갔다'더라"라고 임효성을 폭로했다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이장우, ♥조혜원 꼭 끌어안고 찍은 웨딩 화보.."결혼합니다"

2.

'비혼모' 사유리, 子 출산 5년만 인생 2막 연다…번역 작가 데뷔 "너무 힘들어"

3.

송옥숙, 특별한 재혼 스토리 "전남편 소개로 ♥이종인 만나"

4.

'10kg 감량' 이은지, 한강뷰 집 입성…콜라텍에서 부업까지 "휴식 필요해" ('좋은지')

5.

윤민수, 이혼한 전처와 동거 마무리..이사 2주 앞두고 공유가구 분할(미우새)

연예 많이본뉴스
1.

이장우, ♥조혜원 꼭 끌어안고 찍은 웨딩 화보.."결혼합니다"

2.

'비혼모' 사유리, 子 출산 5년만 인생 2막 연다…번역 작가 데뷔 "너무 힘들어"

3.

송옥숙, 특별한 재혼 스토리 "전남편 소개로 ♥이종인 만나"

4.

'10kg 감량' 이은지, 한강뷰 집 입성…콜라텍에서 부업까지 "휴식 필요해" ('좋은지')

5.

윤민수, 이혼한 전처와 동거 마무리..이사 2주 앞두고 공유가구 분할(미우새)

스포츠 많이본뉴스
1.

"월클 7번 대충돌" 손흥민VS비니시우스 성사, 히샬리송은 벤치…축구강국 브라질 '한글 라인업' 공개[브라질전 현장라인업]

2.

[브라질전 속보]'괴물' 김민재마저 치명적 패스 미스! 49분만에 4골 헌납한 홍명보호(후반 10분)

3.

[브라질전 현장라인업]"차범근→홍명보 넘었다" 손흥민, 선발 출격 '137G 새역사', 이재성 '100G' 센추리클럽 가입…김민재→이강인, '삼대장' 최정예 총 출동

4.

미국 원정서 자존심 구긴 일본, 전원 유럽파로 파라과이 상대...미나미노-스즈키-도안 '출격'

5.

[브라질전]'절친' 손흥민 대기록 쓴 날, '언성히어로' 이재성도 센추리클럽 가입...18번째 대업

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.