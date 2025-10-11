구성환, 백반증 부위 점점 넓어져 심각.."털이 다 하얗게 돼" ('나혼…

구성환, 백반증 부위 점점 넓어져 심각.."털이 다 하얗게 돼" ('나혼산')

기사입력 2025-10-11 00:06


[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 구성환이 난치성 질환인 백반증으로 인한 남모를 고충과 스트레스를 토로했다.

10일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 백반증 진료를 받기 위해 병원을 찾은 구성환의 모습이 그려졌다.

이날 구성환은 걱정이 가득한 얼굴로 피부과를 찾았다. 그는 "진작 왔어야 됐는데 미루고 미루다가 백반증 때문에 병원에 찾아왔다. (부위가) 점점 넓어진다"고 털어놨다.

앞서 구성환은 외출 전 선크림을 새하얗게 바르는 이유에 대해 "몇 년 전 카자흐스탄에서 주승이랑 영화 찍고 왔는데 이후에 백반증이 너무 심해졌다"며 "병원에서 선크림을 많이 바르라고 해서 저렇게 안 하면 불안하다"고 밝힌 바 있다.

구성환은 "실제로는 외출할 때 더 많이 바른다. 이번 여름에는 바다에 다녀왔는데 백반증이 있으면 그 부위만 안 타서 더 심하게 보인다"고 말했다. 그는 "방송에서는 메이크업으로 어느 정도 가리니까 사람들이 잘 모른다. 근데 메이크업 안 한 상태면 눈썹, 코, 입 주변까지 점점 늘어난다. 눈썹이 없는 게 아니라 탈색으로 하얗게 된다"고 설명했다.

실제로 구성환의 민낯은 백반증 부위가 선명하게 보였고, 이를 본 박나래는 "꽤 심각하다"며 걱정했다.


구성환은 "5월에 검사받았는데 상태가 좋지 않았다. 그러다 보니까 신경도 많이 쓰인다. 호전될 수 있을까 싶어서 병원을 찾았다"고 말했다.

피부 진단을 받은 후 상담실로 들어간 구성환은 "백반증 있는 곳이 너무 건조해진다"고 토로했다. 이에 의사는 "면역 반응 때문에 색소 세포가 다 파괴돼서 하얗게 된다"며 "5월에 찍은 거랑 비교했을 때 색소 쪽으로는 선크림도 잘 바르니까 오히려 괜찮아진 모습도 보인다"고 설명했다. 그러나 UV 사진에서는 전보다 눈에 띄게 백반증 부위가 넓어진 게 확인됐다.


구성환은 "너무 충격이었다. 3개월 사이 살도 많이 찌면서 피부도 그만큼 살찐 부위만큼 번졌다"며 속상한 심정을 드러냈다. 의사는 "(백반증은) 난치성 질환이라서 낫게 하겠다는 약속할 수 없는 상황이다. 꾸준히 치료하는 게 좋다. 자외선 차단제 바르는 것만큼 클렌징과 보습도 중요하다"고 말했다.

이후 구성환은 공포의 시술실로 향했다. 멜라닌 세포 회복을 도와주는 줄기세포 시술 전 고주파로 피부층을 깨우는 시술이 시작되자 그는 마취를 뚫고 오는 고통에 몸부림쳤다.

구성환은 "솔직히 (시술받을 때마다) 이대로 그냥 살아야 되나 싶다. (백반증은) 불치병이라고 하기는 그렇지만 고치기 쉽지는 않다고 생각한다"며 "최대한 티가 안 났으면 좋겠다는 바람이다. 좋은 마음 먹으려고 생각하고 있는데 사실 생각하는 것보다 스트레스가 크다"고 털어놨다.

