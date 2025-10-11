임시완, 칠레 여행 중 응급실행..."인생 분기점 됐다"

기사입력 2025-10-11 11:16


제4회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 18일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 축하무대를 선보이고 있는 임시완. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.18/

[스포츠조선 김준석 기자] 글로벌 대세로 거듭난 배우 임시완이 넷플릭스(NETFLIX) '장도바리바리' 시즌2 두 번째 게스트로 출격한다.

넷플릭스 일일예능 '장도바리바리(연출 류수빈, 제작 TEO(테오))'는 장도연이 친구와 함께 이야기보따리를 바리바리 싸들고 훌쩍 떠나는 여행 예능이다. 오늘(11일, 토) 오후 5시에 공개되는 시즌2 네 번째 에피소드에서는 충청남도 부여로 향한 배우 임시완과 장도연의 새로운 여정이 공개된다.

이번 에피소드는 '임시완과 함께 떠나는 부여 한 바퀴'라는 테마로 진행된다. '역사가 살아 숨쉬는 백제의 수도' 부여는 임시완에게도 특별한 추억이 깃든 장소. 드라마 '왕은 사랑한다'의 촬영지이자, '소년시대' 속 캐릭터를 위해 사투리 어학연수를 받았던 곳이기도 하다. 오랜만에 다시 찾은 부여에서 임시완이 장도연과 함께 어떤 새로운 추억을 만들어갈지 기대를 모은다.

글로벌 히트작 '오징어 게임' 시즌 2·3부터 영화 '사마귀'까지 작품마다 강렬한 존재감을 보여준 배우 임시완의 진솔한 이야기도 만나볼 수 있다. 임시완은 첫 솔로 앨범을 준비 중이라는 근황과 함께, 약 10년 만에 염색을 감행한 비하인드까지 공개할 예정. 또한 번아웃을 겪고 떠났던 산티아고 순례길에 대해서도 허심탄회하게 털어놓는다. "인생의 분기점이 됐다"고 밝힌 그는 순례길 도중 응급실에 실려갔던 일화부터 그 여정에서 마주한 감정까지 솔직하게 풀어낼 예정이다.

장도연마저 놀라게 한 '맑눈광' 임시완의 진면목도 공개된다. 임시완은 "주변에서 제 성격이 특이하다고 한다"며 자신만의 독특한 '병맛 감성'을 이해해 달라고 솔직하게 고백한다. 이에 장도연은 알겠다고 답하지만, 곧바로 "왜 사람들이 너한테 '맑눈광'이라고 하는지 알 것 같다"라며 웃음을 터뜨려 그 이유에 대한 궁금증을 자아낸다.

두 사람의 환상 케미는 이번 부여 여행에 웃음을 더한다. 특히 갑작스럽게 시작된 '매너 전쟁'이 현장을 웃음바다로 만들 예정이다. 부여의 한 맛집에 도착한 두 사람은 의자 빼주기부터 냅킨 깔기까지, 승부욕 넘치는 매너 쟁탈전을 벌이며 본 방송에 대한 기대를 높인다.

임시완과 장도연이 함께하는 '장도바리바리' 시즌2 4회는 11일(토) 오후 5시 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.

