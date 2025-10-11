임시완, 칠레 여행 중 응급실행..."인생 분기점 됐다"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 글로벌 대세로 거듭난 배우 임시완이 넷플릭스(NETFLIX) '장도바리바리' 시즌2 두 번째 게스트로 출격한다.
넷플릭스 일일예능 '장도바리바리(연출 류수빈, 제작 TEO(테오))'는 장도연이 친구와 함께 이야기보따리를 바리바리 싸들고 훌쩍 떠나는 여행 예능이다. 오늘(11일, 토) 오후 5시에 공개되는 시즌2 네 번째 에피소드에서는 충청남도 부여로 향한 배우 임시완과 장도연의 새로운 여정이 공개된다.
글로벌 히트작 '오징어 게임' 시즌 2·3부터 영화 '사마귀'까지 작품마다 강렬한 존재감을 보여준 배우 임시완의 진솔한 이야기도 만나볼 수 있다. 임시완은 첫 솔로 앨범을 준비 중이라는 근황과 함께, 약 10년 만에 염색을 감행한 비하인드까지 공개할 예정. 또한 번아웃을 겪고 떠났던 산티아고 순례길에 대해서도 허심탄회하게 털어놓는다. "인생의 분기점이 됐다"고 밝힌 그는 순례길 도중 응급실에 실려갔던 일화부터 그 여정에서 마주한 감정까지 솔직하게 풀어낼 예정이다.
장도연마저 놀라게 한 '맑눈광' 임시완의 진면목도 공개된다. 임시완은 "주변에서 제 성격이 특이하다고 한다"며 자신만의 독특한 '병맛 감성'을 이해해 달라고 솔직하게 고백한다. 이에 장도연은 알겠다고 답하지만, 곧바로 "왜 사람들이 너한테 '맑눈광'이라고 하는지 알 것 같다"라며 웃음을 터뜨려 그 이유에 대한 궁금증을 자아낸다.
두 사람의 환상 케미는 이번 부여 여행에 웃음을 더한다. 특히 갑작스럽게 시작된 '매너 전쟁'이 현장을 웃음바다로 만들 예정이다. 부여의 한 맛집에 도착한 두 사람은 의자 빼주기부터 냅킨 깔기까지, 승부욕 넘치는 매너 쟁탈전을 벌이며 본 방송에 대한 기대를 높인다.
임시완과 장도연이 함께하는 '장도바리바리' 시즌2 4회는 11일(토) 오후 5시 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.
