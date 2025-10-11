빌리 아일리시, 관객에 끌려가 넘어져..바리케이드 사고 아찔

기사입력 2025-10-11 16:01


빌리 아일리시, 관객에 끌려가 넘어져..바리케이드 사고 아찔
X(구 트위터)

빌리 아일리시, 관객에 끌려가 넘어져..바리케이드 사고 아찔
X(구 트위터)

빌리 아일리시, 관객에 끌려가 넘어져..바리케이드 사고 아찔
X(구 트위터)

[스포츠조선 박아람 기자] 미국의 유명 싱어송라이터 빌리 아일리시(24)가 공연 도중 관객에 의해 세게 끌려가 넘어지는 아찔한 사고가 발생했다.

10일(현지시간) NBC 등 현지 언론에 따르면, 빌리 아일리시는 전날 플로리다주 마이애미의 카세야 센터(Kaseya Center)에서 열린 콘서트 도중 무대 앞 팬들과 하이파이브를 나누던 중 바리케이드 너머 관객에 의해 세게 잡아당겨 넘어졌다.

이번 공연은 빌리 아일리시의 월드투어 '힛 미 하드 앤드 소프트(Hit Me Hard And Soft)'의 북미 일정 개막을 알리는 첫 무대로 매진을 기록하며 수만 명의 관객이 운집한 가운데 진행됐다.

빌리 아일리시는 공연 중 무대에서 내려와 관객들과 일일이 손을 맞대며 소통하던 중, 한 팬이 갑자기 그의 팔을 잡아당기며 바리케이드 쪽으로 끌었고 그 충격에 바리케이드와 함께 넘어졌다.

현장은 아수라장이 될 뻔했지만 경호원이 재빨리 개입해 상황을 수습했고 빌리 아일리시도 침착하게 스스로 몸을 추스르며 다시 일어났다. 이후에도 그는 별다른 동요 없이 팬들과 하이파이브를 이어가며 공연을 계속했다.

이 장면은 팬들이 촬영한 영상으로 온라인에 빠르게 퍼지며 큰 화제를 모았다.

현지 경찰은 성명을 통해 빌리 아일리시를 끌어당긴 관객을 카세야 센터에서 즉시 퇴장 조치했다고 밝혔다.

한편, 빌리 아일리시는 21세기 팝 음악을 대표하는 아티스트로, 그래미 어워즈에서 총 9개의 트로피를 수상한 바 있다. 특히 2020년에는 역대 최연소로 '올해의 레코드', '올해의 앨범', '올해의 노래', '최우수 신인' 등 주요 4개 부문을 석권하며 음악계에 큰 반향을 일으켰다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

윤민수 전처, 이혼 후 '재산 분할' 위해 등장...서장훈도 깜짝 "최초 아닌가" ('미우새')

2.

백지영, '학비만 3천' 9세 딸 교육관 "학교 가기 싫다고? 놔둬라" ('백지영')

3.

조세호, 35억 신혼집 현관서 포착된 달달한 손인사…'아침부터 ♥사랑꾼'

4.

박준형, 90평 90억 집주인 ♥김지혜에 “꽃이랑 구별 안 돼” 주접 폭발

5.

이효리, 주말은 ♥이상순과 데이트하는 '요가 원장님'

연예 많이본뉴스
1.

윤민수 전처, 이혼 후 '재산 분할' 위해 등장...서장훈도 깜짝 "최초 아닌가" ('미우새')

2.

백지영, '학비만 3천' 9세 딸 교육관 "학교 가기 싫다고? 놔둬라" ('백지영')

3.

조세호, 35억 신혼집 현관서 포착된 달달한 손인사…'아침부터 ♥사랑꾼'

4.

박준형, 90평 90억 집주인 ♥김지혜에 “꽃이랑 구별 안 돼” 주접 폭발

5.

이효리, 주말은 ♥이상순과 데이트하는 '요가 원장님'

스포츠 많이본뉴스
1.

박병호 나온다고 했는데.. 왜 갑자기 빠졌지? → "그런 의견이 나왔다"

2.

디아즈 홈런 50방 전부 돌려본 투수가 있다! → 무엇을 깨달았나 "약점 찾으려고 봤는데.."

3.

2승으로 대구 가자! 삼성, 라인업 일부 변화! → 류지혁(2B) 이성규(CF) 전격 선발

4.

'초대박 KBO 최초!' SSG 김건우, 경기 시작 후 KKKKKK 신기록[준PO 현장]

5.

"브라질, 韓 상대로 베스트 가동→70분 이상 소화" '0승' 日 주목…"기본적인 베스트 투입, 일부 변경 가능성"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.