빌리 아일리시, 관객에 끌려가 넘어져..바리케이드 사고 아찔

[스포츠조선 박아람 기자] 미국의 유명 싱어송라이터 빌리 아일리시(24)가 공연 도중 관객에 의해 세게 끌려가 넘어지는 아찔한 사고가 발생했다.
10일(현지시간) NBC 등 현지 언론에 따르면, 빌리 아일리시는 전날 플로리다주 마이애미의 카세야 센터(Kaseya Center)에서 열린 콘서트 도중 무대 앞 팬들과 하이파이브를 나누던 중 바리케이드 너머 관객에 의해 세게 잡아당겨 넘어졌다.
빌리 아일리시는 공연 중 무대에서 내려와 관객들과 일일이 손을 맞대며 소통하던 중, 한 팬이 갑자기 그의 팔을 잡아당기며 바리케이드 쪽으로 끌었고 그 충격에 바리케이드와 함께 넘어졌다.
현장은 아수라장이 될 뻔했지만 경호원이 재빨리 개입해 상황을 수습했고 빌리 아일리시도 침착하게 스스로 몸을 추스르며 다시 일어났다. 이후에도 그는 별다른 동요 없이 팬들과 하이파이브를 이어가며 공연을 계속했다.
이 장면은 팬들이 촬영한 영상으로 온라인에 빠르게 퍼지며 큰 화제를 모았다.
현지 경찰은 성명을 통해 빌리 아일리시를 끌어당긴 관객을 카세야 센터에서 즉시 퇴장 조치했다고 밝혔다.
한편, 빌리 아일리시는 21세기 팝 음악을 대표하는 아티스트로, 그래미 어워즈에서 총 9개의 트로피를 수상한 바 있다. 특히 2020년에는 역대 최연소로 '올해의 레코드', '올해의 앨범', '올해의 노래', '최우수 신인' 등 주요 4개 부문을 석권하며 음악계에 큰 반향을 일으켰다.