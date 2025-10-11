'컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2025', 서비스 12주년 맞이…

|
컴투스는 모바일 야구 매니지먼트 게임 '컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2025(이하 컴프매 LIVE 2025)'에서 12주년을 맞아 대규모 기념 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
지난 2013년 10월 10일 첫 서비스를 시작한 '컴프매'는 대한민국 대표 야구 시뮬레이션 게임으로 자리잡고 있다. 컴투스는 이를 기념해 오는 12월 31일까지 참여할 수 있는 '12주년 무료 패스'를 통해 최대 30일 동안 선수 카드 200장 등의 보상을 제공한다. 마지막 30일차에는 최근 출시한 프라임 선수 카드 중 원하는 선수를 확정 획득할 수 있는 '프라임 선수 영입권'을 지급한다.
또 출시 기념일인 10월 10일부터 '12주년 무료 패키지'를 선물한다. 각종 드래프트권과 게임 내 사용 가능한 재화가 들어 있으며, 이벤트 기간 내에 게임에 접속한 모든 유저에게 지급된다. 이외에 12일까지 경험치와 재화를 최대 5배까지 얻을 수 있는 핫타임 이벤트가 열린다.
KBO리그 포스트시즌과 연계한 참여형 이벤트도 실시된다. 지난 6일 포스트시즌 개막일부터 경기 결과를 예측하고 성공 여부에 따라 보상을 지급하는 승부 예측 이벤트를 진행중이며, 참여 유저를 대상으로 추첨을 통해 경품도 제공한다.
'컴프매 LIVE 2025'는 프라임 선수 카드를 비롯해 올 시즌 개막과 함께 최신 정보를 반영한 2025 Live 선수 업데이트 등 매 시즌 최신화와 새로운 시스템을 선보이며, 이달 업데이트를 통해 올 시즌 각종 KBO 기록을 경신한 한화 코디 폰세, 삼성 르윈 디아즈 등이 포함된 2025년 선수 카드를 선보일 계획이다.
