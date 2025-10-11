주진모♥민혜연, 한강뷰 테라스는 '불꽃축제' 명당...초호화 家서 '행복 일상'

기사입력 2025-10-11 17:35


주진모♥민혜연, 한강뷰 테라스는 '불꽃축제' 명당...초호화 家서 '행복…

주진모♥민혜연, 한강뷰 테라스는 '불꽃축제' 명당...초호화 家서 '행복…

주진모♥민혜연, 한강뷰 테라스는 '불꽃축제' 명당...초호화 家서 '행복…

주진모♥민혜연, 한강뷰 테라스는 '불꽃축제' 명당...초호화 家서 '행복…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 주진모의 아내인 의사 민혜연이 불꽃축제 명당인 집을 자랑했다.

지난 10일 유튜브 채널 '의사 혜연'에는 "의사들은 가운 속에 뭘 입을까? 청담동 대표원장 출근룩 OOTD"이라면서 영상이 게재됐다.

이날 민혜연은 꽃무늬 패턴의 치마에 셋업으로 반짝 반짝한 가디건을 매치한 룩을 선보였다.

불꽃축제 룩이라는 민혜연은 "오늘 여의도 불꽃축제가 있다. 유튜브로 보여드렸지만, 우리 집이 불꽃축제 명당이라서 친구들을 초대해서 볼거다"고 말해 기대감을 높였다.

잠시 후 부부의 집 테라스에 모인 지인들. 이때 지인들은 생일을 맞은 주진모를 위해 케이크를 준비하며 깜짝 파티도 진행했다. 이에 주진모는 행복한 미소를 지었고, 민혜연은 "나보다 내 친구들이 낫다"며 친구들에게 고마운 마음을 전했다.

이후 부부와 지인들은 생일파티와 함께 눈을 뗄 수 없게 하는 화려한 불꽃축제를 함께 즐기며 재미있는 시간을 보냈다.


주진모♥민혜연, 한강뷰 테라스는 '불꽃축제' 명당...초호화 家서 '행복…
이때 빼놓을 수 없는 게 사진. 이에 부부는 불꽃축제를 배경으로 영상을 촬영, 불꽃축제 명당답게 부부 모습 뒤로 보이는 화려한 불꽃축제는 감탄을 자아냈다.

이 과정에서 민혜연은 주진모가 뒤로 가려 하자, "야 뒤로 가지마"라며 급한 마음에 반말을 했다. 이어 민혜연은 "나도 모르게 반말이 나왔다"면서 "여보, 누가 매너 없게 뒤로 가냐"고 해 웃음을 안겼다.


한편 민혜연은 서울대학교 의과대학 출신으로 가정의학과 전문의로, 지난 2019년 11세 연상 배우 주진모와 결혼했다. 현재는 SNS 뿐만 아니라 유튜브 채널 '의사 혜연'를 통해 자신의 일상 뿐만 아니라 주진모와의 데이트 일상 등을 공유하며 소통 중이다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

백지영, '학비만 3천' 9세 딸 교육관 "학교 가기 싫다고? 놔둬라" ('백지영')

2.

'218cm' 최홍만, '165cm' 女와 썸 고백..."열 분이 이상형 듣고 대시해" ('전참시')

3.

구성환, 살 쪄 백반증도 번졌다더니...고1 '늘씬+훈훈' 반전 비주얼

4.

조세호, 35억 신혼집 현관서 포착된 달달한 손인사…'아침부터 ♥사랑꾼'

5.

김수지 아나 "출산휴가보다 키 차이 더 화제"…유쾌한 퇴장

연예 많이본뉴스
1.

백지영, '학비만 3천' 9세 딸 교육관 "학교 가기 싫다고? 놔둬라" ('백지영')

2.

'218cm' 최홍만, '165cm' 女와 썸 고백..."열 분이 이상형 듣고 대시해" ('전참시')

3.

구성환, 살 쪄 백반증도 번졌다더니...고1 '늘씬+훈훈' 반전 비주얼

4.

조세호, 35억 신혼집 현관서 포착된 달달한 손인사…'아침부터 ♥사랑꾼'

5.

김수지 아나 "출산휴가보다 키 차이 더 화제"…유쾌한 퇴장

스포츠 많이본뉴스
1.

아니 거기서 후라도가 왜 나와? 어? 김성욱 쾅! 9회말 대반전 끝내기! SSG 4-3 삼성 제압 → 1승 1패로 대구행 [준PO2]

2.

"브라질, 韓 상대로 베스트 가동→70분 이상 소화" '0승' 日 주목…"기본적인 베스트 투입, 일부 변경 가능성"

3.

'초대박 KBO 최초!' SSG 김건우, 경기 시작 후 KKKKKK 신기록[준PO 현장]

4.

'KKKKKK' KBO 최초 기록 쓰고도 3⅓이닝 조기 강판…왜?[준PO 현장]

5.

02년생 투타 듀오 미쳤다! PS 신기록 세운 투수, 2경기 연속 홈런 때린 타자 → SSG 김건우 고명준을 기억하라 [준PO2]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.