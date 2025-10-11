'故조민기 아내' 김선진, 7년만 눈물의 방송 출연 "옛 생각나, 샵 운…

|
[스포츠조선 이게은기자] 배우 고(故) 조민기의 아내 메이크업 아티스트 김선진(끌로에뷰티샵 대표)이 오랜만에 카메라 앞에 섰다.
이사배는 인터뷰를 통해 "제가 샵에 처음 입사했을 때 계신 대표님이셨기에 그 자리에 서있으니 수많은 감정이 들었다"라고 말했고, 김선진도 "서로 옛 기억이 났을 거고 앞으로도 기억이 날 것 같다. 우리가 가진 기억 때문에 나온 눈물이 아닐까 싶다"라고 밝혔다.
김선진은 두 심사위원을 향해 "제가 제일 연장자인 것 같은데 강한 언니이고 싶다. 그래서 좀 더 강한 인상의 메이크업을 선택해 봤다. 실질적으로 메이크업은 안 하고 샵 운영 정도만 하고 지냈다. 자신감이 떨어져서 연습을 많이 했다. 뭐든지 몸으로 배운 건 잊히지 않는다고 하지 않나. 묻어져 있는 것들이 나올 거다. 강한 여자의 모습을 보여주고 싶었다"라며 포부를 밝혔지만 결과는 아쉽게도 탈락이었다.
조민기는 2018년 성추행 혐의 관련 경찰 소환을 앞두고 세상을 떠났다. 마지막 작품은 2016년 SBS '달의 연인-보보경심 려'다.
