김지훈, 작품 속 잇단 편집에 번아웃 호소 "연기 보여줄 기회 박탈 당해"

최종수정 2025-10-12 06:00

[스포츠조선 이게은기자] 배우 김지훈이 번아웃을 겪었다며 착잡한 심경을 전했다.

최근 '다이어트 과학자 최겸' 채널에는 '의욕이 사라지고 무기력하다? 번아웃이라면 '이걸' 해보세요'라는 영상이 게재됐다.

김지훈은 최근 무기력함을 느꼈고 의욕도 없다며 번아웃 증후군을 호소했다. 기저에는 노력보상불균형이 깔린 것 같다고. 김지훈은 "최근 작품을 할 때 노력한 것에 비해 보상이 적다고 생각했나 보다. 작품이 끝난 후 부상 때문에 한두 달 몸을 회복하고자 쉬었다. 회복한 후에는 공허함이 너무 커졌다. 새로운 일을 하는 것도 귀찮고 의욕이 없었다. 번아웃이 왔다는 생각이 든 건 처음이었다"라고 말했다.


이어 "드라마의 성공, 실패를 떠나 하는 말이다. 드라마를 편집할 때 (분량이) 오버되면 어쩔 수 없이 편집해야 하는 부분이 있다. 근데 내가 나온 장면들이 하나 걸러 한 장면씩 누락된다면, 나만 고생하는 게 되는 거다. 사람들에게 내 연기를 보여줄 수 없게 되는 거다. 평가를 받기 이전에 노력한 부분을 보여줄 기회조차 사라져 박탈감이 컸다"라고 말했다. 김지훈은 "그런 일이 많다는 걸 알기에 당연하게 생각했지만, 마음속에는 데미지가 쌓였던 것 같다. 집에만 있게 되고 사람들도 많이 안 만나게 됐다. 일에 대한 열정의 불이 예전보다 잘 안 붙는다"라며 무거운 마음을 전했다.

한편 김지훈은 2002년 KBS 드라마 '러빙 유'로 데뷔했으며 '천추태후', '며느리 전성시대', '종이의 집: 공동경제구역', '악의 꽃' 등 수많은 작품에서 활약했다. 최근 넷플릭스 드라마 '다 이루어질지니'에 출연했으며 tvN 드라마 '얄미운 사랑' 출연을 앞두고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

