김다미 vs 신예은, 첫사랑 허남준 두고 정면충돌…우정 금 시작되나(‘백…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 김다미와 신예은이 마침내 허남준을 향한 진심을 고백하며 우정의 균열을 예고했다.
재필은 종희에게 특별한 추억이 담긴 돈가스를 건네며 잠시 옛 시절로 돌아갔고, 세 사람은 함께 분식집을 찾아 웃고 떠들며 과거로 돌아간 듯한 시간을 보냈다. 하지만 이 행복은 오래가지 않았다. 미숙이 종희의 행적을 추적해 몰아붙이자, 종희는 억눌렸던 감정을 폭발시켰고 결국 장미꽃 가시에 얼굴을 긁히는 충격적인 상황까지 벌어졌다. 폭우가 쏟아지는 밤거리를 떠돌던 종희는 재필의 품에 안겨 눈물을 터뜨렸다.
그 모습을 목격한 영례의 마음은 복잡하게 뒤섞였다. 종희는 재필의 위로에 용기를 얻어 감정을 숨기지 않기로 결심했고, 과거 셋의 추억이 가득한 학교를 찾아가 영례에게 "나 다시 잘해보고 싶다. 도와줄 거지?"라며 솔직하게 털어놓았다.
하지만 이들의 이야기는 아직 시작일 뿐이었다. 과거 두 사람의 인생을 뒤흔든 노무과장(박지환)이 재등장하면서 불길한 그림자가 드리워졌다. 한쪽 팔을 잃은 채 분노와 복수심으로 살아온 그는 낡은 사진 속 종희를 노려보며 "남의 인생을 이렇게 시궁창에 처박아놓고 웃어?"라고 읊조렸다. 그의 등장은 앞으로의 전개에 거센 폭풍을 예고했다.
한편, '백번의 추억' 10회는 12일 오후 10시 30분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com