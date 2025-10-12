"둘째가 나랑 너무 안 닮아" 이혼 6년 만에 밝혀진 충격적 진실..데프…

[스포츠조선 정유나 기자] '탐정들의 영업비밀'이 본명과 가족을 숨기고, 미혼 행세도 모자라 남편 몰래 수천만 원의 빚까지 진 전처의 충격적인 실체를 추적한다.
13일(월) 밤 9시 30분 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에는 "6년 전 이혼한 전처의 진실을 알고 싶다"는 한 남성의 의뢰가 접수된다.
그는 "2019년 이혼 후 두 아이의 친권과 양육권을 모두 가져왔지만, 단 한 번도 양육비를 받은 적이 없다"며 무려 3,400만 원의 미지급액을 호소한다. 의뢰인과 전처는 바에서 손님과 바텐더로 만나 연애를 시작했고, 한 달도 되지 않아 아이가 생겨 결혼을 서두르게 됐다. 하지만 결혼 준비 과정에서부터 이상한 점이 한두 가지가 아니었다. 전처는 "집에서 결혼을 반대한다"며 결혼식은 물론, 결혼 생활 내내 가족들을 한 번도 보여주지 않았다. 심지어 혼인신고를 하던 날, 의뢰인은 그제야 전처의 본명을 알게 됐다.
결혼 생활도 순탄치 않았다. 의뢰인은 "전처가 아이들을 두고 외출과 외박을 일삼았으며, 미혼인 척 남자와 술자리를 즐겼다"고 주장한다. 어느 날은 전처의 휴대폰으로 낯선 남자가 전화를 걸어왔고, 급히 달려가 보니 전처는 남자의 등에 업혀있었다. 황당한 것은 그 남자가 의뢰인을 '친오빠'로 알고 있었다는 것이다. 거짓은 여기서 끝나지 않았다. 전처는 남편 몰래 수천만 원의 빚을 지고 있었고, 결국 집에는 압류까지 들어왔다. 그런데 더 큰 문제가 최근, 이혼 후 6년 만에 밝혀졌다. 의뢰인은 "둘째가 저랑 너무 안 닮았다. 지금도 마음이 혼란스럽다"며 더이상 말을 이어가지 못한다.
의뢰인을 이토록 무너뜨린 전처의 비밀은 과연 무엇일지, 모든 진실은 10월 13일 월요일 밤 9시 30분 채널A '탐정들의 영업비밀'에서 확인할 수 있다.