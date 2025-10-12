10월 11일, 연예계 결혼식 5건 몰린 이유…뜻밖의 웨딩 러시[SC이슈]

최종수정 2025-10-12 11:28

10월 11일, 연예계 결혼식 5건 몰린 이유…뜻밖의 웨딩 러시[SC이슈…
곽튜브(곽준빈), 쿠시, 줄리엔(왼쪽부터). 스포츠조선DB, 프로필 사진

[스포츠조선 정빛 기자] 2025년 10월 11일, '길일(吉日)'이었다. 연예계에서만 무려 다섯 커플이 한날한시에 부부의 연을 맺은 것이다.

유튜버 곽튜브(곽준빈), 벨기에 출신 방송인 줄리엔 퀸타르트, 프로듀서 쿠시와 비비엔, 배우 조완기, 그리고 이홍희 SBS 예능 PD와 조영명 영화감독이 각각 웨딩마치를 울렸다.

먼저 곽튜브는 서울 여의도의 한 호텔에서 5살 연하의 비연예인 연인과 결혼식을 올렸다. 앞서 곽튜브가 결혼 소식과 함께 혼전임신 사실을 밝힌 만큼, 이날 예식은 신부의 뱃속에 있는 2세까지 함께한 '세 식구의 결혼식'으로 더욱 뜻깊은 날이 됐다.

참석 라인업도 화려했다. 사회는 전현무가, 축가는 다비치가 맡았고, 절친 빠니보틀이 축사로 감동을 더했다. 여기에 배우 안보현, 지예은, 류현경, 이준, 강기영, 크리에이터 궤도, 풍자, 모델 주우재, 개그맨 이용주, 정재형, 김해준, 방탄소년단(BTS) 진, 웹툰작가 기안84, 주호민, 셰프 권성준, 김태호 PD 등이 참석했다.

또 곽튜브와 인연이 깊은 우즈베키스탄 지인 어몽, 오리뽀도 하객으로 함께해, 눈길을 끌었다. 곽튜브는 이들을 초대하기 위해 직접 우즈베키스탄을 찾아 비자 발급을 도운 것으로 전해졌다.


10월 11일, 연예계 결혼식 5건 몰린 이유…뜻밖의 웨딩 러시[SC이슈…
쿠시(왼쪽), 비비엔. 사진 출처=쿠시, 비비엔 SNS
더블랙레이블 소속 프로듀서 쿠시와 비비엔도 이날 부부가 됐다. 두 사람은 2016년 열애 사실을 인정한 뒤 약 9년간 공개 연애를 이어오며 오랜 신뢰를 쌓아왔다. 결국 사랑의 결실을 맺으며 백년가약을 약속했다. 무엇보다 쿠시와 오랜 인연을 자랑하는 빅뱅 멤버들이 모두 참석, 화제를 모으고 있다. 태양이 축가를, 대성이 사회를 맡았고, 지드래곤은 하객으로 자리를 빛냈다. 더블랙레이블 한솥밥 식구 가수 전소미, 댄서 리정도 버진로드에서 꽃을 뿌리며 신랑, 신부의 행진을 더욱 화사하게 만들었다.

줄리엔 퀸타르트 역시 서울 모처에서 예식을 치렀다. 예비 신부는 5살 연하의 한국인으로, 두 사람은 3년 넘게 교제한 것으로 알려졌다. 결혼식은 비연예인 신부를 배려해 비공개로 진행됐고, 사회는 개그우먼 김숙과 독일 출신 방송인 다니엘 린데만이 맡았다.


10월 11일, 연예계 결혼식 5건 몰린 이유…뜻밖의 웨딩 러시[SC이슈…
조완기. 사진 출처=조완기 계정
배우 조완기는 같은 날 서울 모처에서 연인과 인생 2막의 문을 열었다. 예식은 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 조용히 치러진 것으로 전해졌다. 조완기는 자신의 SNS를 통해 결혼식 현장이 담긴 영상을 공개하며 "많은 분의 축복 속에 결혼식을 올렸다"고 소감을 전했다.


10월 11일, 연예계 결혼식 5건 몰린 이유…뜻밖의 웨딩 러시[SC이슈…
이홍희 PD(왼쪽), 조영명 감독. 사진 제공=본인

서울 중구 신라호텔에서는 또 한 쌍의 예능계·영화계 커플이 부부로 거듭났다. 예능 프로그램 '브로앤마블'을 연출한 이홍희 PD와 영화 '그 시절, 우리가 좋아했던 소녀'를 만든 조영명 영화감독이 주인공이다. 한 모임에서 처음 인연을 맺은 두 사람은 사랑과 신뢰로 결혼에 골인하게 됐다.

이날 결혼식 사회는 조세호와 지석진이 맡았고, 축가는 이승기·허각·김용준이 불렀다. 배우 이동휘, 유연석, 최여진, 모델 송해나 등 연예계 스타들은 물론 예능계·영화계 인사들도 대거 참석해 두 사람의 앞날을 축복했다.

2025년 10월 11일 결혼식이 유난히 몰린 이유는 이날이 '손 없는 날'이기 때문이다. 음력상 끝자리가 9와 0인 일자는 악귀가 쉬어 간다고 여겨져, 전통적으로 결혼·이사·개업 등 새로운 일을 시작하기 좋은 날로 꼽힌다. 특히 10월 주말은 예식장 예약이 조기 마감되는 등 '웨딩 성수기'다. 10월 11일 역시 음력 8월 20일로, 손 없는 날이자 10월 주말이 겹친 덕에 연예계에서도 많은 예식이 한날에 집중된 것으로 보인다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, '30년 인연' 홍진희 손절 "매니저도 자처했는데…너무 자기중심적" ('동치미')

2.

'싱글맘과 결혼' 이민우, 딸은 가족으로 인정 못받았다 "꼭 입양해야" ('살림남')[종합]

3.

'장영란♥' 한창, 400평 병원 판 후 속상한 심경 "적자에 허우적대지 않았다"

4.

권상우♥손태영 子 룩희, 진짜 잘생겼네…180cm 넘는 훈남 "축구선수 안 시켜"

5.

“시상식 때도 정정했는데” 다이앤 키튼, 79세로 별세

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, '30년 인연' 홍진희 손절 "매니저도 자처했는데…너무 자기중심적" ('동치미')

2.

'싱글맘과 결혼' 이민우, 딸은 가족으로 인정 못받았다 "꼭 입양해야" ('살림남')[종합]

3.

'장영란♥' 한창, 400평 병원 판 후 속상한 심경 "적자에 허우적대지 않았다"

4.

권상우♥손태영 子 룩희, 진짜 잘생겼네…180cm 넘는 훈남 "축구선수 안 시켜"

5.

“시상식 때도 정정했는데” 다이앤 키튼, 79세로 별세

스포츠 많이본뉴스
1.

"홍명보호, 오대영 고마워" 한국전 본 브라질 전설들, '안첼로티 효과→달라진 경기력'에 극찬, 또 극찬

2.

"흥민이 형 나도 미국 갈까?" 혹시 물어봤을까...쏘니와 웃고 장난치던 히샬리송, 韓 상대 승리 후 또 MLS 이적설 점화

3.

1명도 쉽지 않은데... LG가 20년만에 신인 3명을 한국시리즈에 올릴까. 핵심 불펜, 대타 요원, 내년 유망주. 가능성은[SC 포커스]

4.

'실패'로 빛바랜 '가을 승부수'? 천만의 말씀… 잃을 게 없었던 박진만의 후라도 승부수[준PO2]

5.

"대한민국 주장, 사우디 안 간다" 손흥민의 길 따라가나...맨유의 심장, 호날두 옆자리 대놓고 거절 "난 떠날 생각 전혀 없었어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.