김준희 "나이 50에 크롭티" 지적에→"나이가 왜? 나한테만 오나" 당당…

기사입력 2025-10-12 11:25


[스포츠조선 고재완 기자]방송인 겸 사업가 김준희가 나이에 대한 편견을 유쾌하면서도 당당하게 일축했다.

그는 "50살은 제2막의 시작"이라며, '나이답게'라는 틀에 얽매이지 않는 소신을 전했다.

김준희는 10일 자신의 개인 계정에 블랙 수트를 입는 모습을 담은 영상을 게재했다. 그는 영상과 함께 "어떤 댓글에 '그 나이에 크롭티?'라는 말이 달렸다. 내 나이가 왜? 50살은 뭐, 나한테만 오나?"라며 웃음을 섞어 운을 뗐다.

이어 "누구에게나 오는 50살, 더 나답게 입고, 나이는 숫자라고 생각하면서 사는 게 잘못된 건 아니잖나"라며 "20·30·40대를 다 살아보니, 그 세월을 지나온 지금이 내 인생에서 제일 행복하다"고 털어놨다.

그는 "내 나이가 늙었다고 생각하는 애들아, 너넨 안 늙어봤지? 난 늙어봤다. 50살은 제2막의 시작이다"라며 특유의 재치와 여유로 응수했다.

공개된 영상 속 김준희는 시크한 블랙 슈트를 완벽하게 소화하며 우아하면서도 강인한 카리스마를 뽐냈다.

김준희는 "이 나이에 뭘 하냐는 말은 더 이상 의미가 없다"며 "나는 여전히 꿈이 많고, 좋아하는 일을 하고, 사랑하는 사람과 함께 산다. 그게 바로 나답게 사는 것"이라고 강조했다.

한편 1976년생인 김준희(49세)는 2020년 5살 연하의 비연예인 남성과 결혼했다. '연매출 100억 CEO'로 불리며 패션 쇼핑몰을 운영해온 그는 최근 쇼핑몰 폐업 소식을 전했지만, 새로운 사업과 방송 활동을 병행하며 여전히 활발한 행보를 이어가고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

