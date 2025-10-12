손담비, 19kg 감량하더니 '뼈말라' 됐네..출산 전 몸매 완벽 복귀

기사입력 2025-10-12 11:39


손담비, 19kg 감량하더니 '뼈말라' 됐네..출산 전 몸매 완벽 복귀

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 손담비가 여리여리한 몸매를 드러냈다.

손담비는 12일 "Happy sunday"라며 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 손담비는 발레복을 입고 반려견을 안은 채 포즈를 취하고 있는 모습. 임신 당시 찐 살을 완벽하게 뺀 손담비의 늘씬한 몸매가 시선을 사로잡는다.


손담비, 19kg 감량하더니 '뼈말라' 됐네..출산 전 몸매 완벽 복귀
앞서 손담비는 출산 후 3개월 만에 67kg에서 48kg 몸무게로 돌아왔다고 밝힌 바 있다.

한편 손담비는 2022년 5세 연상의 전 스피드스케이팅 선수 이규혁과 결혼했으며, 지난 4월 딸 해이 양을 품에 안았다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“시상식 때도 정정했는데” 다이앤 키튼, 79세로 별세

2.

'미나 시누이' 수지, 인플루언서 전향 선언 "관종이다"..103kg 근황 공개

3.

'40세' 홍진영, 때아닌 '임신설' 부인 "곧 낳는다고, 상처받았다"(돌싱포맨)

4.

‘故 조민기 아내’ 김선진, 7년 만 방송 복귀→눈물…대중 반응 온도차

5.

"무슨 썸타는 사이도 아니고"…김병만, 아내와 손 한번 못 잡아봤다?(조선의 사랑꾼)

연예 많이본뉴스
1.

“시상식 때도 정정했는데” 다이앤 키튼, 79세로 별세

2.

'미나 시누이' 수지, 인플루언서 전향 선언 "관종이다"..103kg 근황 공개

3.

'40세' 홍진영, 때아닌 '임신설' 부인 "곧 낳는다고, 상처받았다"(돌싱포맨)

4.

‘故 조민기 아내’ 김선진, 7년 만 방송 복귀→눈물…대중 반응 온도차

5.

"무슨 썸타는 사이도 아니고"…김병만, 아내와 손 한번 못 잡아봤다?(조선의 사랑꾼)

스포츠 많이본뉴스
1.

"매일 태양은 뜨니까" '긍정의 손흥민'→어린 손흥민에게 건넨 '감동'조언#해리케인파운데이션

2.

"날두형, 당신은 날 너무 얕봤어" 또또또 월클 PK 막아낸 아일랜드산 거미손의 놀라운 기록

3.

'장염 극복' 앤더슨 VS '푸른피 에이스' 원태인 격돌, 3차전 승리팀이 시리즈 가져간다[준PO]

4.

'땡큐, 김성욱' 전율의 끝내기포, 대전에서 환호성이?...왜 SSG보다 한화가 더 기쁠까

5.

'드디어' 배구여제 은퇴식 확정…'김연경 없는' 흥국생명 새로운 출발 알렸다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.