“시끄럽고 그냥 해” 홍진경 한방에 터졌다…주우재·장우영 광란 물컵 대결…

'도라이버:잃어버린 핸들을 찾아서'에서 멤버들의 '돌아이력'이 또 한 번 진가를 발휘했다. 홍진경, 주우재, 장우영이 '휴지 위 물컵 옮기기' 대결에서 대환장 토크와 반칙 논란으로 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
'도라이버:잃어버린 핸들을 찾아서'는 상위 99%의 인재들이 나사 빠진 예능감으로 인생의 희로애락을 풀어내는 버라이어티로 매주 일요일 오후 5시에 공개된다. 진경·숙 '누나 라인'과 세호·우재·우영 '동생 라인'의 티키타카와 얼빠진 캐릭터들이 만들어내는 예측불가한 전개로 확고한 팬층을 형성하고 있다.
휴지가 젖어 교체를 요청한 조세호에게 장우영은 "그냥 해. 물은 포샵으로 지울 수 있어"라는 황당한 발언을 날려 현장을 초토화시킨다. 홍진경이 "우재가 반칙했어요!"라고 고발하자, 우재는 "두루마기가 아니라 두루마리야"라며 말꼬리를 잡고 우영까지 "누나 반칙이에요"라고 끼어들면서 정상인 하나 없는 난장판이 완성된다.
갈수록 치열해지는 '도라이버'의 똘끼 경쟁 속에서 과연 누가 휴지 위 물컵을 무사히 옮길 수 있을지, 본 방송에 관심이 쏠린다.
'도라이버:잃어버린 핸들을 찾아서'는 넷플릭스를 통해 매주 일요일 오후 5시에 공개된다.
