기사입력 2025-10-12 13:59


박하선, 수백만원 샤넬백 모래 위에 '툭'..관리 1도 안 하는 여유

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 박하선이 딸과 함께한 가을 바다 나들이에서 남다른 여유를 뽐냈다.

박하선은 12일 "가을 바다. 추석 연휴 딱 이틀 쉬어서 바로 바다 쏜 열정"이라며 사진을 공개했다.

사진 속 박하선은 딸과 함께 바닷가로 여행을 떠난 모습. 박하선은 훌쩍 큰 딸과 함께 인증샷을 남기며 모녀간의 행복한 추억을 쌓고 있다.


특히 박하선은 고가의 샤넬 가방을 아무렇지 않게 모래 위에 내려놓아 시선을 사로잡았다.

한편 박하선은 2017년에 8세 연상의 배우 류수영과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

