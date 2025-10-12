‘백번의 추억’ 허남준 vs 김정현, 2차 술자리 팽팽 신경전 펼친다

기사입력 2025-10-12 14:39


[스포츠조선 조민정 기자] 백번의 추억에서 허남준과 김정현이 다시 한 번 뜨거운 술자리 신경전을 벌인다. 두 남자의 감정선이 정면으로 충돌하며 본격적인 멜로 전개가 새로운 국면을 맞는다.

제작진은 12일 "화면을 뚫고 나올 듯한 팽팽한 기싸움 끝에, 청춘 멜로가 완전히 달라질 것"이라고 귀띔했다.

JTBC 토일드라마 '백번의 추억'(극본 양희승·김보람, 연출 김상호)에서는 고영례(김다미)를 사이에 둔 재필(허남준)과 정현(김정현)의 감정이 점점 고조되고 있다. 지난 방송에서 재필은 유학을 마치고 돌아온 정현과 술자리에서 자극을 받은 끝에 영례에 대한 자신의 마음이 단순한 우정이 아님을 깨달았다. 하지만 사랑 표현에 서툰 그는 여전히 솔직하게 드러내지 못한 상태다. 여기에 7년 전 사라졌던 첫사랑 종희의 등장까지 겹치며 감정의 소용돌이가 커졌다.

반면 정현의 마음은 오래전부터 한결같았다. 7년 동안 영례 곁을 지켜온 그는 늘 뒤에서 바라보는 '키다리 오빠'였다. 하지만 귀국 후 재필과 영례 사이에 생긴 미묘한 기류를 목격하고 초조함이 커졌다. 특히 종희가 눈물로 재필에게 안기던 순간을 목격한 그는 영례의 상처를 막기 위해 다급히 움직이며 보호본능을 드러냈다.

이처럼 엇갈린 감정선은 12일 방송되는 10회에서 폭발적으로 맞부딪힌다. 포장마차에 마주 앉은 재필과 정현의 날 선 눈빛은 단순한 술자리를 넘어선 긴장감을 만들어낸다. 영례 앞에서는 부드럽고 다정한 두 남자가 단둘이 있을 때는 거침없는 신경전을 벌이며 분위기를 급격히 끌어올린다.

예고 영상 속 정현은 "너 노선 확실히 해. 네가 더 주저하면 내가 그냥 악셀 밟는다"라며 재필을 정면으로 도발한다. 따뜻함과 경쟁심이 공존하는 이들의 감정선이 2차 술배틀을 기점으로 완전히 뒤집힐 전망이다.

제작진은 "10회 방송에서는 재필과 정현의 감정이 정면 충돌한다"며 "두 남자의 팽팽한 기싸움과 숨겨왔던 본심이 드러나는 결정적 회차가 될 것"이라고 전했다. 이어 "앞뒤 재지 않고 직진하는 정현에 맞서 재필이 어떤 선택을 할지 지켜봐 달라"고 덧붙였다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

