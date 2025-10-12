‘닥터X’ 톱 배우, 건강 문제로 활동 중단한 줄 알았더니..마약 혐의 수사 충격

최종수정 2025-10-12 15:58

‘닥터X’ 톱 배우, 건강 문제로 활동 중단한 줄 알았더니..마약 혐의 …

[스포츠조선 박아람 기자] 드라마 '닥터X'로 유명한 일본 배우 요네쿠라 료코가 마약 의혹에 휘말렸다.

11일 일본 주간지 '주간문춘'은 "후생노동성 관동신에쓰 후생국 마약단속부가 요네쿠라 료코에 대해 마약류 단속법 위반 혐의로 본격적인 수사에 착수했다"고 보도했다. 매체에 따르면 그는 집에서 불법 마약을 소지한 혐의를 받고 있다.

'주간문춘'은 요네쿠라 료코가 지난 6월 수사 선상에 오르기 시작한 이후 약 4개월 동안 행적이 집중 감시되었다고 밝혔다. 8월에는 도쿄 도내의 고급 맨션 자택이 압수수색 대상이 되었고, 이곳에서 의심 물질이 확보된 것으로 전해졌다.

수사는 8월 20일에 큰 진전을 이뤘다. 요네쿠라 료코의 아파트에서 가택 수색이 이루어졌다. 이 자택 아파트는 요네쿠라 료코가 사귀고 있는 아르헨티나 댄서 A씨와 반동거 생활을 하고 있는 '사랑의 둥지'이기도 하다.

압수수색이 있은 지 이틀 뒤 요네쿠라 료코는 유럽으로 여행을 떠나 약 2주간 런던 등을 여행했다. 매체 취재진은 "불법 성분이 포함되어 있을 가능성이 높다"는 정보를 입수했다고 밝혔다.

귀국 후, 요네쿠라 료코는 9월 17일 예정된 'BARNEYS NEW YORK' 긴자 본점 리뉴얼 오픈 행사 포토콜 세레모니 출연을 거절했으며 이후 예정되어 있던 행사들도 연이어 취소되었다.

이에 대해 팬들과 업계 일각에서는 단순 건강 문제 외에도 마약 수사 의혹이 일정 취소의 실제 원인이었을 수 있다는 반응이 나오고 있다.

현재 요네쿠라 료코 측은 이번 의혹에 대해 별다른 입장을 밝히지 않고 있다.


요네쿠라 료코는 일본 드라마 '러브 레볼루션', '닥터X~외과의 다이몬 미치코~' 시리즈로 국내 팬들에게도 널리 알려진 배우다.

2019년에는 뇌척수액 감소증 투병 사실을 밝혔으며, 2022년에는 급성 요통증 및 천장관절 장애로 브로드웨이 뮤지컬 시카고에서 하차한 바 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이효리, 요가원 새벽 출근 끄덕없다..♥이상순에 한달에 한번 '든든한 내조'

2.

박찬욱 "손예진, 눈빛 하나로 감정 표현..이병헌 캐스팅은 20년전 약속때문"(인생이영화)

3.

박하선, 수백만원 샤넬백 모래 위에 '툭'..관리 1도 안 하는 여유

4.

'선미 댄서 출신' 차현승, 백혈병 투병 근황 “피부 벗겨지고 수치 안 올라”

5.

곽튜브, ♥임신한 아내와 본식 사진 공개 "좋은 남편·아빠 되겠다"

연예 많이본뉴스
1.

이효리, 요가원 새벽 출근 끄덕없다..♥이상순에 한달에 한번 '든든한 내조'

2.

박찬욱 "손예진, 눈빛 하나로 감정 표현..이병헌 캐스팅은 20년전 약속때문"(인생이영화)

3.

박하선, 수백만원 샤넬백 모래 위에 '툭'..관리 1도 안 하는 여유

4.

'선미 댄서 출신' 차현승, 백혈병 투병 근황 “피부 벗겨지고 수치 안 올라”

5.

곽튜브, ♥임신한 아내와 본식 사진 공개 "좋은 남편·아빠 되겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

삼성 정말 이재현 실책 탓에 졌나 → '국민유격수' 박진만 감독은 왜 이재현을 옹호했을까

2.

"꿀잠 주무세요" 센스 가득 부모님 선물…후배 앞 위풍당당, 한화 신인 첫발 내디뎠다

3.

"큰 착각을 했다. 벽을 느꼈다." '우승 세터'의 일본 충격, 그리고 도전. "누구나 인정하는 '최고'가 되겠다"

4.

'언제부터 관심 가졌다고?' 獨언론, 또 카스트로프 주목...'브라질전 출전, 하지만 꿈은 악몽이 됐다'

5.

'韓 피겨 미래 밝다' 男 서민규→최하빈, 女 김유재→김유성 '주니어 그랑프리 파이널' 진출

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.