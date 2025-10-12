장윤주 母, 80세인데 다리 찢기 완벽..'방망이 1000회' 건강 루틴 공개

기사입력 2025-10-12 16:07


장윤주 母, 80세인데 다리 찢기 완벽..'방망이 1000회' 건강 루틴…

[스포츠조선 정유나 기자] 모델 겸 배우 장윤주가 80세 어머니의 건강 루틴을 공개했다.

12일 장윤주의 유튜브 채널에는 '윤쥬르맘은 80세에도 다리를 찢어… | 모녀의 혈액순환&자세교정 관리법 대공개!'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 장윤주는 추석 명절을 맞아 어머니 집을 방문했다. 그는 "저보다 더 철저하고 더 디테일한 저희 엄마의 루틴을 알려드리겠다"고 전했다.

이어 장윤주 어머니가 모습을 드러냈다. 장윤주의 어머니는 80세의 나이에도 정정한 모습으로 눈길을 끌었다.

장윤주 어머니는 "건강 관리만 하루에 2시간을 한다"면서 비법을 공개했다. 먼저 혈액순환에 도움이 되는 전기 방석과 방망이를 소개했다. 그는 "혈관을 튼튼하게 해준다. 이명이 낫고 건선병도 낫다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 또 "방망이로 발바닥, 혈 있는 곳을 지압해주면 몸에 좋다. 내가 부정맥이 있었는데 싹 없어졌다. 방망이로 몸을 두들기는 게 몸을 풀어주는 역할을 하는 것 같다. 역류성 위염을 달고 살았는데 명치뼈와 배를 때리니까 싹 나았다"고 전했다.


장윤주 母, 80세인데 다리 찢기 완벽..'방망이 1000회' 건강 루틴…
장윤주도 어머니를 따라 몸에 뭉친 곳을 두들기며 "우리 엄마는 매일 앉아서 방망이로 1000번을 때리신다고 한다. 너무 기가 막힌 루틴이다"라고 전했다.

이어 장윤주 어머니는 황토 걷기 루틴을 보여줬다. 황토 위에서 체조를 하며 80세라고는 믿기지 않는 유연함을 자랑해 시선을 모았다. 특히 장윤주 어머니는 다리 찢기까지 완벽하게 해내 모두의 놀라움을 자아냈다.

다음날, 장윤주 어머니는 새벽 5시에 예배를 보기 위해 집을 나섰다. 새벽 4시 50분에도 자전거를 타고 교회로 길을 나섰고, 이에 장윤주는 "어머니가 50년 넘게 하시고 있는 루틴이다. 하지만 저는 자전거를 타고 20분 넘게 가는게 좀 걱정된다"고 털어놨다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박하선, 수백만원 샤넬백 모래 위에 '툭'..관리 1도 안 하는 여유

2.

이효리, 요가원 새벽 출근 끄덕없다..♥이상순에 한달에 한번 '든든한 내조'

3.

박찬욱 "손예진, 눈빛 하나로 감정 표현..이병헌 캐스팅은 20년전 약속때문"(인생이영화)

4.

'선미 댄서 출신' 차현승, 백혈병 투병 근황 “피부 벗겨지고 수치 안 올라”

5.

곽튜브, ♥임신한 아내와 본식 사진 공개 "좋은 남편·아빠 되겠다"

연예 많이본뉴스
1.

박하선, 수백만원 샤넬백 모래 위에 '툭'..관리 1도 안 하는 여유

2.

이효리, 요가원 새벽 출근 끄덕없다..♥이상순에 한달에 한번 '든든한 내조'

3.

박찬욱 "손예진, 눈빛 하나로 감정 표현..이병헌 캐스팅은 20년전 약속때문"(인생이영화)

4.

'선미 댄서 출신' 차현승, 백혈병 투병 근황 “피부 벗겨지고 수치 안 올라”

5.

곽튜브, ♥임신한 아내와 본식 사진 공개 "좋은 남편·아빠 되겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

삼성 정말 이재현 실책 탓에 졌나 → '국민유격수' 박진만 감독은 왜 이재현을 옹호했을까

2.

"꿀잠 주무세요" 센스 가득 부모님 선물…후배 앞 위풍당당, 한화 신인 첫발 내디뎠다

3.

두산 제 12대 감독, 면접 후보 최대 4명 → 13일 본격 스타트. 오래 안 걸린다

4.

'언제부터 관심 가졌다고?' 獨언론, 또 카스트로프 주목...'브라질전 출전, 하지만 꿈은 악몽이 됐다'

5.

"큰 착각을 했다. 벽을 느꼈다." '우승 세터'의 일본 충격, 그리고 도전. "누구나 인정하는 '최고'가 되겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.