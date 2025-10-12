파이브 김현수, 故장해영 비보에 오열 "내 1등 가수, 사랑하고 고맙고 미안해"[전문]

기사입력 2025-10-12 16:56


파이브 김현수, 故장해영 비보에 오열 "내 1등 가수, 사랑하고 고맙고 …
파이브 김현수(왼쪽)과 故 장해영(오른쪽)

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 파이브의 김현수가 멤버 故 장해영을 애도했다.

12일 김현수는 자신의 SNS에 "친구이자 멤버였던 RIP 장해영"이라는 글과 함께 장문의 추모글을 남겼다.

그는 "좀 전에 마음 정리가 되서 한바탕 울었다. 이틀 동안 눈물 한방울 안 나오길래 '내가 참 못된 놈이구나' 생각했다"며 "지나간 수많은 일들을 잠깐 기억해 보니 너무 많은 일들이 있어서 널 이제야 이해하고 니 마음에 어떤 게 있었을까 생각해보니까 모든 게 이해가 되고 너무 고맙고 미안해진다"라고 털어놨다.

이어 그는 "네가 하늘나라에 가야 이렇게 미친듯 기사를 쓰고 주위 사람들도 미친듯 연락이 온다"며 "많은 사람들이 너를 안타까워 하고 기억하고 있었다"라고 슬픔을 전했다.

마지막으로 그는 "내 마음에 1등 아티스트였다. 우리가 알고 지낸 모든 시간이 행복했다고는 말 못하지만 앞으로는 좋은 기억, 고마운 기억만 서로 생각하자"며 "처음으로 말해본다. 사랑한다"라고 뭉클한 고백을 전했다.


파이브 김현수, 故장해영 비보에 오열 "내 1등 가수, 사랑하고 고맙고 …
故 장해영은 지난 6일 암 투병 끝에 세상을 떠났다. 김현수는 지난 10일 자신의 SNS에 장해영의 프로필 사진과 함께 "잘 가라. 하늘나라에서 다시 만나면 다시 노래하자"는 글로 동료의 비보를 알렸다.

1980년생인 장해영은 한국예술종합학교에서 한국무용을 전공했고, 2002년 그룹 파이브로 데뷔해 메인 보컬로 활동했다.

파이브는 데뷔곡 '걸'(Girl)과 후속곡 '반지'로 큰 사랑을 받으며, 2003년 KMTV Korean Music Awards에서 그룹부문 신인상을 수상했다.


장해영은 2009년 싱글 '못생겨서 미안해요'로 솔로 활동도 했으며, 2012년 데뷔 10주년을 맞아 신곡 '땡큐'(Thank You)를 발표했다.

이후 파이브는 2016년 JTBC '투유 프로젝트 - 슈가맨'에 출연해 근황을 공개했는데, 당시 장해영은 "투자 관련 프리랜서로 일하며, 프로젝트 그룹 EMP 피처링에 참여해 노래도 부르고 있다"고 밝혔다.

김현수 SNS글 전문

친구이자 멤버였던 RIP 장해영

좀 전에 마음 정리가 되서 한바탕 울었다 이틀동안 눈물 한방울

안 나오길래 내가 참 못된 놈이구나

생각했다. 지나간 수많은 일들을

잠깐 기억해 보니 너무 많은 일들이

있어서 널 이제야 이해하고

니 마음에 어떤 게 있었을까

생각해보니까 모든 게 이해가 되고 너무 고맙고 미안해지네

네이버도 네가 하늘나라에 가야

이렇게 미친듯 기사를 쓰고

주위 사람들도 미친듯 연락이 오는구나

많은 사람들이 너를 안타까워 하고 기억하고 있었네.

내 마음에 1등 아티스트였다.

우리가 알고 지낸 모든 시간이

행복했다고는 말 못하지만

앞으로는 좋은 기억, 고마운 기억만

서로 생각하자

처음으로 말해본다. 사랑한다

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박하선, 수백만원 샤넬백 모래 위에 '툭'..관리 1도 안 하는 여유

2.

이효리, 요가원 새벽 출근 끄덕없다..♥이상순에 한달에 한번 '든든한 내조'

3.

박찬욱 "손예진, 눈빛 하나로 감정 표현..이병헌 캐스팅은 20년전 약속때문"(인생이영화)

4.

'선미 댄서 출신' 차현승, 백혈병 투병 근황 “피부 벗겨지고 수치 안 올라”

5.

곽튜브, ♥임신한 아내와 본식 사진 공개 "좋은 남편·아빠 되겠다"

연예 많이본뉴스
1.

박하선, 수백만원 샤넬백 모래 위에 '툭'..관리 1도 안 하는 여유

2.

이효리, 요가원 새벽 출근 끄덕없다..♥이상순에 한달에 한번 '든든한 내조'

3.

박찬욱 "손예진, 눈빛 하나로 감정 표현..이병헌 캐스팅은 20년전 약속때문"(인생이영화)

4.

'선미 댄서 출신' 차현승, 백혈병 투병 근황 “피부 벗겨지고 수치 안 올라”

5.

곽튜브, ♥임신한 아내와 본식 사진 공개 "좋은 남편·아빠 되겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

삼성 정말 이재현 실책 탓에 졌나 → '국민유격수' 박진만 감독은 왜 이재현을 옹호했을까

2.

"꿀잠 주무세요" 센스 가득 부모님 선물…후배 앞 위풍당당, 한화 신인 첫발 내디뎠다

3.

두산 제 12대 감독, 면접 후보 최대 4명 → 13일 본격 스타트. 오래 안 걸린다

4.

'언제부터 관심 가졌다고?' 獨언론, 또 카스트로프 주목...'브라질전 출전, 하지만 꿈은 악몽이 됐다'

5.

"큰 착각을 했다. 벽을 느꼈다." '우승 세터'의 일본 충격, 그리고 도전. "누구나 인정하는 '최고'가 되겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.