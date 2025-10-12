"2000억 벌고 애 둘 낳았다"...'40세' 송가인, 루머에 정면 반…

"2000억 벌고 애 둘 낳았다"...'40세' 송가인, 루머에 정면 반박 "다 거짓"

[스포츠조선 김수현기자] 유튜브를 통해 확산된 가짜뉴스에 송가인이 직접 입을 열었다.

12일 바옹된 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에서는 '진도의 딸' 송가인과 함께 전라남도 진도군으로 향했다.


현재 서울 역삼동에 살고 있다는 송가인은 "근데 제 집은 아니다. 전세로 살고 있다"라며 겸손하게 말했다. 허영만은 "그동안 여러채 살 돈 버셨을 거 아니냐"라며 의아해 했다.

송가인은 "사람들이 다 그렇게 생각한다. 그만큼 못 벌었다. 유튜브에 가짜뉴스로 이미 건물을 산 사람이 됐더라"라며 해명했다. 유튜브에는 '2000억 계약설' '200억을 벌었다' 등의 가짜뉴스가 가득했다.


또 '송가인이 이미 결혼했다' '애를 둘 낳았다'는 루머도 있었다. 송가인은 "별소리가 다 있다. 그래서 '저 결혼 안했어요' 하고 해명한다"며 억울해 했다.

가짜뉴스에 절대 속지 말라는 송가인은 화가날만한 많은 루머에도 웃으며 "믿지 마셔라"라며 의연하게 넘겼다.

