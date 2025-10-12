송가인, '업계탑' 행사의 여왕됐는데..."8년 무명시절, 화장실서 옷 …

|
[스포츠조선 김수현기자] 가수 송가인이 어두웠던 무명시절의 서러웠던 과거를 떠올렸다.
12일 바옹된 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에서는 '진도의 딸' 송가인과 함께 전라남도 진도군으로 향했다.
데뷔 초, 송가인은 한 달에 스케줄 3~4건이 전부였다고. 그는 "제가 트로트를 시작한지 7,8년 되는 거 같은데 '이쪽 계통도 힘든 건 마찬가지구나, 보통 힘든 게 아니구나' 싶었다. 의상 살 돈도 없어서 인터넷에서 싼 옷을 사서 다니고 혼자 다닐 때는 버스나 기차타고 다녔다"라 밝혔다.
이어 "대기실도 없어서 화장실에서 옷 갈아입고 그렇게 혼자 겪다보니 너무 힘들어서 '그만 해야 되나?'라는 생각도 많이 했었다"라 회상했다.
어둡고 캄캄한 무명을 지나 전국민을 사로잡은 가수 송가인은 '미스트롯'으로 노력의 결실을 맺었다.
당시에는 빛을 보지 못한 첫 데뷔곡. 식당 사장님도 달려나와 송가인의 노래를 감상했다.
